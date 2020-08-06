İzmir'de 44 göçmen kurtarıldı
İZMİR'in Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 44 göçmen kurtarıldı.
06.08.2020 22:51 | Son Güncelleme: 06.08.2020 22:55
İZMİR'in Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 44 göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karaburun açıklarında lastik bot içinde 44 göçmen olduğu bilgisini aldı. Harete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca motoru sökülerek Türk Karasularına geri itilen lastik bot içindeki 44 göçmeni kurtardı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizde mahsur kalan 44 göçmeni kıyıya çıkarttı.
Kaynak: DHA