İzmir'de 103 kaçak göçmen kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de 103 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir'de 103 kaçak göçmen kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY - Haberler | Güncel

İZMİR'in Dikili ve Seferihisar ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 61 kaçak göçmen ve Çeşme ilçesi açıklarında lastik botun motor arazısı nedeniyle sürüklenen 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

İZMİR'in Dikili ve Seferihisar ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 61 kaçak göçmen ve Çeşme ilçesi açıklarında lastik botun motor arazısı nedeniyle sürüklenen 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 12 Mayıs saat 04.30 sıralarında  Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bulunan bir grup kaçak göçmenin motor arızası nedeniyle yardım talebinde bulunduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, 42 kaçak göçmeni kurtardı. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 13 Mayıs saat 05.15 sıralarında Dikili ilçesi Bademli açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye uluşan ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 14 kaçak göçmeni kurtardı.Ekipler 1 gün sonra saat 06.00 sıralarında Dikili ilçesi Denizköy açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 15  kaçak göçmen kurtarıldı.Seferihisar ilçesi açıklarında 16 Mayıs saat 11.46'da görevli Sahil Güvenlik uçağı tarafından can salları içerisindeki bir grup kaçak göçmenin, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından 2 can salı içerisindeki 32 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

 


İzmir'de 103 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir'de 103 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir'de 103 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir'de 103 kaçak göçmen kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Gül Muharrem İnce Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici
Magazin Hadise Alişan Pınar Altuğ Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Mesut Özil Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'de 103 kaçak göçmen kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 20:34:19. #1.16#

title