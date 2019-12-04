İzlanda, ekonomik büyüme yerine 'vatandaşların mutluluğunu' dikkate alacak
Haberler » Dünya » İzlanda, ekonomik büyüme yerine 'vatandaşların mutluluğunu' dikkate alacak - Haberler

İzlanda, ekonomik büyüme yerine 'vatandaşların mutluluğunu' dikkate alacak

İzlanda vatandaşlarının mutluluğunu ve çevreyi ön plana koyan yeni bir ekonomi programına geçeceğini duyurdu. Başbakan Katrin Jakobsdottir bu adımı atarken diğer ülke hükümetlerine de benzer yönde adım atmaları çağrısında bulundu.

04.12.2019 16:13 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:13
İzlanda, ekonomik büyüme yerine 'vatandaşların mutluluğunu' dikkate alacak

vatandaşlarının mutluluğunu ve çevreyi ön plana koyan yeni bir programına geçeceğini duyurdu. İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir bu adımı atarken diğer ülke hükümetlerine de benzer yönde adım atmaları çağrısında bulundu.


Londra'daki Chatham House'ta konuşan Jakobsdottir daha çevreci ve daha aile-dostu ölçülerle ülkelerin kendi değerlerini ölçümlemeleri gerektiğini ileri sürerek, ülkesinin bu alanda lider rol üstleneceğini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler