İzinsiz çalışan 8 yabancı uyruklu kadın yakalandı
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İzinsiz çalışan 8 yabancı uyruklu kadın yakalandı

17.11.2020 10:11 | Son Güncelleme: 17.11.2020 10:18
İzinsiz çalışan 8 yabancı uyruklu kadın yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde içkili mekanlara düzenlenen denetimlerde izinsiz çalıştığı tespit edilen 8 yabancı uyruklu kadın yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde içkili mekanlara düzenlenen denetimlerde izinsiz çalıştığı tespit edilen 8 yabancı uyruklu kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Nazilli'de faaliyet gösteren içkili mekanlarda yaptığı denetimlerde, bir iş yerinin kapalı alanında sigara içildiği, çalışan 2 personelin kimlik bildiriminin yapılmadığı ve 8 yabancı uyruklu şahsın izinsiz olarak çalıştığını tespit etti. Çalışma izinleri bulunmayan kadınların ülkelerine geri gönderileceği öğrenildi. Bir diğer içkili eğlence mekanında yapılan denetimde ise, saat 22.00'den sonra faaliyetine devam ederek covid-19 tedbirlerini ihlal ettiği, kapalı alanında sigara içildiği ve 4 kadın şahsın konsomatrislik yaptığını tespit eden polis ekipleri, idari işlem yapılmak üzere tutanak düzenledi. - AYDIN

İzinsiz çalışan 8 yabancı uyruklu kadın yakalandı
İzinsiz çalışan 8 yabancı uyruklu kadın yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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