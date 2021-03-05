İYİ Parti'den istifa eden milletvekili Koncuk, Ümit Özdağ'la kuracakları partinin yol haritasını anlattı Açıklaması
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İYİ Parti'den istifa eden milletvekili Koncuk, Ümit Özdağ'la kuracakları partinin yol haritasını anlattı Açıklaması

05.03.2021 11:01 | Son Güncelleme: 05.03.2021 11:07
İYİ Parti'den istifa eden milletvekili Koncuk, Ümit Özdağ'la kuracakları partinin yol haritasını anlattı Açıklaması

Bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk, İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ile parti kurma hazırlıkları yaptıklarını, bu çerçevede kurucular kurulunu oluşturma ve tüzük hazırlığı çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

Bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk, İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ile parti kurma hazırlıkları yaptıklarını, bu çerçevede kurucular kurulunu oluşturma ve tüzük hazırlığı çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

Koncuk, AA muhabirine, parti kurma çalışmalarında İYİ Parti ile yollarını ayıran İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'la hareket ettiklerini söyledi.

Bu çalışmaların yaklaşık bir ay önce başladığını belirten Koncuk, şöyle devam etti:

"Parti programını hazırlıyoruz, tüzük çalışmalarımız başladı. Kurucular kurulunu oluşturuyoruz. Türkiye'nin her yerinden arıyorlar. Görev talep eden arkadaşlarımız var. İl ve ilçelerde bu tespitleri yapıyor ve bir envanter oluşturuyoruz. Teklif götürdüklerimiz var. Bu şekilde teşkilat şemasını da önümüzdeki süreçte çıkaracağız."

Ülkenin bütün problemlerine parmak basan bir parti programı oluşturacaklarını vurgulayan Koncuk, "Merkez kavramına inanmıyoruz. Atatürk'ün Türk milliyetçiliği anlayışında bir çizgiyi savunuyoruz. Parti bunun üzerine inşa edilecek." dedi.

İsmail Koncuk, ülkenin milli ve manevi değerlerine saygılı bir siyasi hareket oluşturacaklarını aktardı.

"Sarı muhalefet olmayacağız"

Muhalefet partilerine yönelik "sarı muhalefet" eleştirisinde de bulunan Koncuk, şunları kaydetti:

"Türkiye'de, 19 yıldır bu ülkeyi yönetme becerisini gösteremeyen siyasal iktidarı demokratik yolla bir türlü alt edemeyen 'sarı muhalefet' var. 'Parti içi demokrasi' demişler, sağlayamamışlar. Sürekli parti içi çekişmelerle uğraşmışlar. Biz, vatandaşlarımızın ekonomik, sosyal, kültürel alanda beklentilerine cevap verebilecek bir yapı oluşturacağız. Güçlü bir çıkış yapacağız. Problemlere çözüm önerileriyle çıkacağız, milletimizin huzuruna. Ama asla 'sarı muhalefet' olmayacağız."

Koncuk, parti kurma çalışmalarını, üç ay içerisinde tamamlamayı öngördüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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