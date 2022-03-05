İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray maçının ardından

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent ve İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Domenec Torrent, sahaya donuk bir şekilde çıktıklarını belirterek, "İkinci olmasının sebebi bazı şeyleri iyi yapması olan bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Bize karşı nasıl oynayacaklarını net bir şekilde biliyordum, son altı maçını izlediğimiz için. Kaybettikleri maçlarda bile bence çok iyi oynayan bir takım. O yüzden bu kadar donuk bir şekilde başlamamak lazımdı maça. 19'uncu dakikada 2-0 geriye düştük. Son iki maçı oyuncular kazanmıştı. Fakat tabii bu yeterli bir şey değil. Bütün hafta boyunca konuşmalarımızda Galatasaray gibi büyük bir kulübün bütün maçları kazanmak için çıkması gerektiğini söyledik. Bu sebepledir ki, benim ilk 25 dakikayla ilgili izleninim büyük bir hayal kırıklığı oldu. Çünkü sahaya gerçekten donuk bir şekilde çıktık. Bu dakikalardan sonra gayet dengeli bir maç olduğuna inanıyorum. İki taraf için de çok az fırsat vardı. İkinci yarıdayken bazı durumlarda kontrolümüzün altındaydı oyun. Son paslarda bir eksikliğimiz oldu diyebilirim. Onların ceza sahasına yakın metrelere vardığımız zaman, daha net olmamız lazım. Maçın ilk 20'inci dakikasında maçı Konyaspor kazanmayı hak ediyordu diyebilirim. Geri kalan 70 dakika için iki takım dengeli bir maç sergilediler. İkisi de kazanmak istiyordu diyebiliriz" diye konuştu.

Bir basın mensubunun maçtan önce Şampiyonlar Ligi müziğinin çalınmasıyla ilgili sorusuna Palut, "Gerçekten çok duygulandım. Sonuçta bir şehri buna inandırabilmek, bir şehrin desteğini böyle bir hedef için arkanıza alabilmek, benim ve oyuncularım için çok değerli. Artık bu saatten sonra bize düşen de hayal kurdurduğumuz insanları üzmemek ve onları hayal kırıldığına uğratmamak. Tabii ki sonuçlarla alakalı bir öngörüm yok. Ama oyuncularımdan beklentim, bugünkü mücadeleyi, isteği ve arzuyu bütün maçlara yansıtmaları. Artık ligin boyu kısaldı. Performans dalgalanmaları ve iniş çıkışlarına hakkımız yok" diyerek sözlerini noktaladı.