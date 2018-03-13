İTO Başkanı Oran: "İstanbul'un Cazibesi Mega Projelerle Katlanacak"

MIPIM, Fransa'nın Cannes kentinde 29'uncu kez kapılarını açtı. İTO, 685 metrekarelik İstanbul Çadırı ile fuarda dördüncü kez yer alıyor. İTO Başkanı Öztürk Oran, "Yatırım deryasında İstanbul rüzgarı esiyor. MIPIM'de de bunu çok net şekilde görüyoruz. İstanbul'un cazibesi mega projelerle katlanacak" dedi.

Dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı MIPIM, Fransa'nın Cannes kentinde bugün 29'uncu kez kapılarını açtı. İstanbul Ticaret Odası (İTO), 685 metrekarelik İstanbul Çadırı ile fuarda dördüncü kez yer alıyor. İTO Başkanı Öztürk Oran, "Yatırım deryasında İstanbul rüzgarı esiyor. MIPIM'de de bunu çok net şekilde görüyoruz" dedi. Oran, MIPIM'in artık klasiği haline gelen İstanbul Çadırı'nın bu yıl da ikili görüşmelerin küresel adresi olacağını belirtti. Öztürk Oran, gayrimenkul endüstrisinin dünyayı küreselleştiren, toplumların yaşam biçimlerini yönlendiren yeni güç odağı olarak 300'den fazla sektörü harekete geçirdiğini vurguladı. Oran, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı'nın destekleriyle İstanbul'un yükselen değerlerini, Türkiye'nin inşaat ve gayrimenkuldeki deneyimini, büyüklüğünü MIPIM'de sergilemeyi amaçladıklarını söyledi.

"İstanbul'un kapıları kazanca açılıyor"

İstanbul olarak MIPIM'de önemli bir aktör olarak öne çıkıldığını belirten Oran, "İstanbul'u, eşsiz güzelliğine ve köklü tarihine en uygun şekilde tanıtıyoruz. İstanbul'un kapıları kazanca ve iyi bir yaşama açılıyor. Bu noktada, devletimizin ve kamu kurumlarımızın iş dünyasını teşvik etmesi sadece sektörü değil, Türkiye'yi büyütmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"İstanbul Ticaret Odası olarak şehrimize değer katacak projeler inşa ediyoruz" diyen Başkan Oran, "700 bin metrekarede ve 500 milyon dolarlık yatırımla hayata geçecek İstanbul Dünya Ticaret Merkezi yeni fuar alanı projesi, dünyanın en büyük yayın kümelenmelerinden 2.8 milyon metrekarelik Kitap Kent projesi ve bölgemizin de en büyük Ar-Ge üssü olma iddiasındaki Teknopark İstanbul bunlardan birkaçı" dedi.

2017'de yabancıya 22 bin konut satışı

İstanbul'da geçen yıl 238 bin konut satıldığını belirten İTO Başkanı Öztürk Oran, "Türkiye'de satılan konut sayısı ise 1.4 milyon. Bunların 22 bin 234'ünü yabancı gayrimenkul yatırımcıları aldı. Diğer yanda şu anda, İstanbul'da kentsel dönüşüm ile de 7 milyona yakın konut ve işyeri yeniden inşa ediliyor. Yani İstanbul'un şehir haritası yeniden şekilleniyor. Diğer yandan özellikle İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesiyle birlikte yoğun bir ofis arz, kiralama ve satış işlemi de mevcut. Yapımı devam eden projelerle İstanbul'da 4.9 milyon metrekarelik A sınıfı ofis stoku var. Yılda 300 bin metrekareye ulaşan ofis alım ve kiralama işlemi yapılıyor. Tüm bu özellikler bize gayrimenkul sektöründe büyük bir cazibeyle birlikte tecrübe ve know-how kazandırıyor" diye konuştu.

MIPIM 2018'e bu yıl 100 ülkeden 250'si Türk olmak üzere 3 bin 100 firma katılıyor. Fuarda 24 bin 200 ziyaretçi ağırlanması planlanırken, 5 bin yatırımcı ve 3 bin 800 CEO ile üst düzey profesyonel yer alacak. - CANNES