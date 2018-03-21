İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

Almanya, Güney Kore, Çin ve Tayland menşeli "akrilik veya modakrilik" ürünlerin ithalatına yönelik damping soruşturması açıldı.

Ekonomi Bakanlığının "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, Aksa Akrilik Kimya Sanayi AŞ tarafından Almanya, Güney Kore, Çin ve Tayland menşeli "akrilik veya modakrilik" ürünlerinin ithalatına ilişkin damping soruşturması açılmasına ilişkin başvuruda bulunuldu.

Başvuruda yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşılarak İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararı ve Ekonomi Bakanlığının onayıyla Almanya, Güney Kore, Çin ve Tayland menşeli "akrilik veya modakrilik" ürünlere ilişkin damping soruşturması açılmasına karar verildi.