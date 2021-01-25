İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 592 ölüm
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İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 592 ölüm

25.01.2021 21:58 | Son Güncelleme: 25.01.2021 22:03
İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 592 ölüm

İngiltere'de son 24 saatte 22 bin 195 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 592 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 22 bin 195 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 592 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 669 bin 658'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 22 bin 195 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 592 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 3 milyon 669 bin 658 toplam can kaybı ise 98 bin 531 olarak duyuruldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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