İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 592 ölüm

İngiltere'de son 24 saatte 22 bin 195 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 592 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 22 bin 195 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 592 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 669 bin 658'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 22 bin 195 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 592 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 3 milyon 669 bin 658 toplam can kaybı ise 98 bin 531 olarak duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı