İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 592 ölüm
25.01.2021 21:58 | Son Güncelleme: 25.01.2021 22:03
İngiltere'de son 24 saatte 22 bin 195 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 592 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.
İngiltere'de son 24 saatte 22 bin 195 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 592 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 669 bin 658'e yükseldi.
İngiltere'de son 24 saatte 22 bin 195 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 592 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 3 milyon 669 bin 658 toplam can kaybı ise 98 bin 531 olarak duyuruldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı