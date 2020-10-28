- İtalya'da günlük vaka sayısında yeni rekor- İtalya'da son 24 saatte 24 bin 991 vaka tespit edildi
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- İtalya'da günlük vaka sayısında yeni rekor- İtalya'da son 24 saatte 24 bin 991 vaka tespit edildi

28.10.2020 21:45 | Son Güncelleme: 28.10.2020 21:50

- İtalya'da günlük vaka sayısında yeni rekor İtalya'da son 24 saatte 24 bin 991 vaka tespit edildi İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte tespit edilen 24 bin 991 yeni vaka ile günlük vaka sayısında rekor kırıldı.

- İtalya'da günlük vaka sayısında yeni rekor

İtalya'da son 24 saatte 24 bin 991 vaka tespit edildi

ROMA - İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte tespit edilen 24 bin 991 yeni vaka ile günlük vaka sayısında rekor kırıldı.

Avrupa ülkelerinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayıları rekor kırarak artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 198 bin 952 test yapıldığı, 24 bin 991 korona virüs vakası tespit edildiği bildirildi. Ülkede salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 589 bin 766'ya ulaşırken, 276 bin 457 aktif Covid-19 hastası bulunduğu belirtildi.

Virüs nedeniyle son 24 saat içinde 205 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 37 bin 905'e yükseldiği ifade edildi. Son 24 saat içinde 125 kişi daha yoğun bakıma alınırken, İtalya genelinde toplam bin 536 hasta yoğun bakımda tedavi görüyor. İtalya'da ayrıca, son 24 saatte yapılan 198 bin 952 korona virüs testi salgının başından bu yana yapılan bir günde yapılan en yüksek test sayısı oldu.

"Tedbirleri almazsak bulaşma hızı tamamen kontrolden çıkabilir"

Başbakan Giuseppe Conte, İtalya'nın salgının 2. dalgasında bilim adamlarının "3. tip" olarak adlandırdıkları senaryoyu yaşadığını söyledi. Conte, 3.tipi "vaka sayıları çok hızlı bir şekilde attığı, hastane ve acil servislerin kapasitesinin zorlandığı ve test uygulamalarında sıraların oluştuğu senaryo" olarak nitelendirdi.

Yeni tedbirlerin protestolara yol açmasına değinen Conte, "Kısıtlamaların sert olduğunun farkındayız. Ama bulunduğumuz konumda virüsün bulaşma hızını yavaşlatamazsak bulaşma eğrisi tamamen kontrolden çıkabilir" dedi.

İtalya'da 5 gündür farklı kentlerde Covid-19 tedbirleri protesto ediliyor. Eylemlerde zaman zaman protestocular ve polis arasında çatışmalar yaşanıyor.

- İtalya'da günlük vaka sayısında yeni rekor- İtalya'da son 24 saatte 24 bin 991 vaka tespit edildi
- İtalya'da günlük vaka sayısında yeni rekor- İtalya'da son 24 saatte 24 bin 991 vaka tespit edildi
- İtalya'da günlük vaka sayısında yeni rekor- İtalya'da son 24 saatte 24 bin 991 vaka tespit edildi
- İtalya'da günlük vaka sayısında yeni rekor- İtalya'da son 24 saatte 24 bin 991 vaka tespit edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK ORTAHAMAMCILAR

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