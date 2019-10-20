İsviçre'de genel seçim: Yeşillerin başarısı 60 yıllık koalisyonu değiştirebilir

20.10.2019 19:44

İsviçre'de pazar günü düzenlenen genel seçimlerde çevreci yeşil partiler oy oranlarını önemli oranda artırırken, sağ partiler oy kaybetti. Yaklaşık 60 yıldır ülkeyi yöneten koalisyon ilk defa değişebilir.



Kısmi sonuçlar üzerinden yapılan hesaplamalara göre aşırı sağcı Halk Partisi (SVP), 2015 seçimlerine oranla 3,1 puan kaybederek, yüzde 26,3 oranla seçimlerden yine galip çıktı. İkinci sırayı yüzde 16,5 ile Sosyal Demokratlar, üçüncü sırayı ise yüzde 15,2 ile merkez sağcı Liberaller (FDP) aldı. Euronews.com'da Görüntüle