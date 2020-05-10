İsveç'te son 24 saatte 401 yeni koronavirüs vakası
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İsveç'te son 24 saatte 401 yeni koronavirüs vakası

İsveç'te son 24 saatte 401 yeni koronavirüs vakası
10.05.2020 15:42 | Son Güncelleme: 10.05.2020 15:42

İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 5 kişi yaşamını yitirdi.

İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 5 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 3 bin 225'e çıktı.

İsveç'te son bir günde 5 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 3 bin 225'e yükselirken;  ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 401 artarak, 26 bin 322'ye çıktı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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