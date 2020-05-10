İsveç'te son 24 saatte 401 yeni koronavirüs vakası

İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 5 kişi yaşamını yitirdi.

İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 5 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 3 bin 225'e çıktı.

İsveç'te son bir günde 5 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 3 bin 225'e yükselirken; ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 401 artarak, 26 bin 322'ye çıktı.

Kaynak: DHA