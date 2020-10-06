İsveç Sol Parti Başkanı Sjöstedt'dan HDP'ye ziyaret
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İsveç Sol Parti Başkanı Sjöstedt'dan HDP'ye ziyaret

06.10.2020 18:03 | Son Güncelleme: 06.10.2020 18:07
İsveç Sol Parti Başkanı Sjöstedt'dan HDP'ye ziyaret

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İsveç Sol Parti Başkanı Jonas Sjöstedt başkanlığındaki heyet ile görüştü.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İsveç Sol Parti Başkanı Jonas Sjöstedt başkanlığındaki heyet ile görüştü.

Parti genel merkezindeki görüşme sonrasında Buldan, Sjöstedt ile ortak basın açıklaması yaptı.

Buldan, "Son dönemde partimizin yaşadığı hukuksuz ve haksız operasyonlara karşı bir dayanışma gösterdiklerini bize ilettiler. Açıkçası bu dayanışmadan büyük bir güç aldığımızı, moral aldığımızı özellikle ifade etmek isterim." diye konuştu.

Buldan, bu dayanışmanın büyüyerek ve gelişerek devam etmesini istediklerini söyledi.

Türkiye ziyaretinde kendisine iki milletvekilinin de eşlik ettiğini söyleyen Sjöstedt ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin hem Selahattin Demirtaş hem de diğer siyasi tutukluluların özgürlüğü hakkında verdiği kararların gereğinin yerine getirilmesini beklediklerini ifade etti.

Türkiye'ye küresel düzeyde ilginin varlığına işaret eden Sjöstedt, "Onun için ilerici güçler olarak ısrarla tekrar tekrar gelmeye, dayanışmamızı göstermeye devam edeceğiz. HDP, bizim için çok önemli. Onlarla önümüzdeki dönemde bu dayanışmamızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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