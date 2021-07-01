İstinaf mahkemesi üyelerini "hedef gösterme" soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca istinaf mahkemesi üyelerine ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Fatih Tezcan'ın ifadesi alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca istinaf mahkemesi üyelerine ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Fatih Tezcan'ın ifadesi alındı.

Fatih Tezcan, dün avukatıyla birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosuna gelerek hakkındaki soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi.

Tezcan'ın ifadesinde, hakimleri hedef gösterme gibi bir niyetinin olmadığını, toplum gibi kendisinin de rahatsız olduğunu, hedef gösterme niyeti olsa açıkça yazabileceğini savunarak, suçlamaları reddettiği öğrenildi.

Tezcan, ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından 24 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Twitter'dan "Fatih Tezcan" kullanıcı ismiyle 23 Mayıs 2021'de "RT 5 Nisan 2021 tarihinde Mehmet Ağar ve diğer sanıkların beraat kararlarını bozan istinaf mahkemesi kararına ve heyetin isim listesine ulaştım. Heyet Başkanı hakim M.H.Y'yı ve üye hakimler A.S ve A.A'nın bağlantılarını araştırıyoruz. Bilgisi olanlar için İhbar Hattı: 05398629999" şeklinde bir paylaşım yapıldığı hatırlatılmıştı.

Açıklamada, bu paylaşım nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tezcan hakkında 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun "terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin hüviyetlerini açıklama, yayınlama veya kişileri hedef gösterme" ve "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" maddeleri uyarınca resen soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Soruşturma kapsamında İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tezcan'ın evinde arama yapmış, aramada dijital materyallere el konulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar