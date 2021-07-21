İstiklal Caddesi'nde bayram yoğunluğu
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İstiklal Caddesi'nde bayram yoğunluğu

İstiklal Caddesi'nde bayram yoğunluğu
Demirören Haber Ajansı / Hasan Yıldırım - Haberler | Güncel

KURBAN Bayramı'nın ikinci gününde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşanıyor.

KURBAN Bayramı'nın ikinci gününde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşanıyor. Sıcak havaya rağmen yerli ve yabancı turistler İstiklal Caddesi'ne akın etti. Bazıları İstiklal Caddesi'nde gezerken, bazıları da banklarda oturdu. Sıcak havadan bunalanlar ise Taksim Meydanı'nda ağaçların altında uyudu.

(Fotoğraf)


İstiklal Caddesi'nde bayram yoğunluğu
İstiklal Caddesi'nde bayram yoğunluğu
İstiklal Caddesi'nde bayram yoğunluğu
İstiklal Caddesi'nde bayram yoğunluğu
İstiklal Caddesi'nde bayram yoğunluğu
İstiklal Caddesi'nde bayram yoğunluğu
İstiklal Caddesi'nde bayram yoğunluğu
İstiklal Caddesi'nde bayram yoğunluğu
İstiklal Caddesi'nde bayram yoğunluğu
İstiklal Caddesi'nde bayram yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Yıldırım

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Yanına oturup taciz ettiği kadını otobüsten indikten sonra da takip etti
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