İstiklal Caddesi'nde bayram yoğunluğu

KURBAN Bayramı'nın ikinci gününde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşanıyor.

KURBAN Bayramı'nın ikinci gününde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşanıyor. Sıcak havaya rağmen yerli ve yabancı turistler İstiklal Caddesi'ne akın etti. Bazıları İstiklal Caddesi'nde gezerken, bazıları da banklarda oturdu. Sıcak havadan bunalanlar ise Taksim Meydanı'nda ağaçların altında uyudu.

(Fotoğraf)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Yıldırım