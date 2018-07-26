Eski Fenerbahçeli Markovic, Yunanistan'a Gidiyor
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Lazar Markovic, Yunan ekiplerinden Olympiakos'la anlaştı.
Süper Ligde Fenerbahçe forması da giyen Sırp kanat oyuncusu Lazar Markovic'in yeni adresi belli oldu.
Son olarak geçtiğimiz sezon Belçika Ligi ekibi Anderlecht'te forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, Yunan ekibi Olympiakos'a transfer oluyor.
Markovic'in bonservisini elinde bulunduran İngiliz ekibi Liverpool, Sırp futbolcuyu Yunan ekibine kiralık olarak gönderecek.
Kaynak: Skorer
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