İstanbulspor maçının ardından

TFF 1'inci Lig'de Altay'ın evinde İstanbulspor'u 3-2 mağlup ettiği Play-Off yarı final ilk maçının ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Mustafa Denizli, "Play-Off'ta ikili maçlarda birincisini bitirdik.

TFF 1'inci Lig'de Altay'ın evinde İstanbulspor'u 3-2 mağlup ettiği Play-Off yarı final ilk maçının ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Mustafa Denizli, "Play-Off'ta ikili maçlarda birincisini bitirdik. Futbol psikolojisi zaman zaman ters tepkiler veren bir oyundur. 3-2'lik galibiyet farklı yorumlanabilir. Daha farklı kazanacağımız bir maçtı, bu çok net bir şekilde belliydi. Futbolcularım üzüldü tabii. İkinci gol futbolcularımızı üzdü. Tersinden bakacak olursak geriden gelip 3-2 öne geçsek fevkalade farklı bir tabloyla karşılaşacaktık" dedi.

Teknik patron Mustafa Denizli, "Neticede Altay'ın ne kadar önemli camia olduğunu Türkiye biliyor. Rövanşta taraftarımızı, camiamızı mutlu edecek sonucu almak için bütün çabamızla mücadele edeceğiz. Rakibimiz de iyi mücadele etti. Oyunda konuşulacak pozisyonlar varsa sadece bizim tarafımızdan üretildiğini söylemek mümkün. Daha dikkatli vuruşlar yapabilseydik skor daha farklı olabilirdi. Neticede sonuç böyle tecelli etti. Önümüzde oynayacağımız maçın 3 tane sonucu var. Bu 3 sonucun 2 tanesi bizim için yeterli. Biz rövanşa da aynı duygularla hazırlanacağız ve camiamıza iyi bir ikinci maç sonucu göndereceğiz" diye konuştu.

SAFFET AKBAŞ: GÜLEN TARAF BİZ OLACAĞIZİstanbulspor Teknik Sorumlusu Saffet Akbaş ise maçın iki denk takımın mücadelesine sahne olduğunu ifade ederek, "Deplasmanda oynadık 3-2 yenildik ama 2 gol attık. Cumartesi rövanş oynayacağız. Bu iki golü kendi lehimize çevirmeye çalışacağız. Yenilmiş olsak da bu skor bize göre avantaj" dedi.

Saffet Akbaş, "Altay centilmence mücadele etti, bizim gibi. Hiçbir olay olmadı. Her iki takım oyuncuları ve teknik ekibini tebrik ederim. Cumartesi günü iki takımdan bir tanesi final oynayacak. Biraz iddialı konuşuyorum, yüzü gülen taraf biz olacağız. Az da olsa kendi seyircimiz önünde mutlu taraf olmayı hedefledik ve olacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı