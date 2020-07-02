"İstanbul Yeditepe Konserleri"nde Gülay ve Fatih Kısaparmak izleyiciyle buluştu İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında Gülay ve Fatih Kısaparmak müzikseverlerle buluştu.

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında Gülay ve Fatih Kısaparmak müzikseverlerle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı YouTube kanalında yayınlanan konser, saat 21.00'de başladı.

İlk olarak sahneye çıkan ve "Cesaretin var mı aşka" isimli şarkısıyla konsere başlayan Gülay, "Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Yeditepe Konserleri kapsamında sizlerle buluştuk bugün, hepiniz hoş geldiniz. Şimdiden her şey için çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı İstanbul Yeditepe Konserleri kapsamında bizleri sizlerle kavuşturan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gülay'ın ardından "Bekle Küçüğüm" isimli albümünden "Yarına kaç var" adını taşıyan şarkısıyla sahneye çıkan Fatih Kısaparmak ise Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı koordinasyonunda devam eden konserlerde yer almanın onurunu yaşadığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Dünya ve ülke olarak zorlu günlerden, zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu dönemde müzik dünyası, sektörümüz, müzik emekçileri gerçekten sıkıntılı günler ve aylar yaşadılar. Umarız ki bundan sonrası daha güzel olur. Bu bir işaret fişeği ve ilk adım olsun. İstanbul Yeditepe Konserleri ile bizi halkımızla buluşturan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağlıklı güzel günlerde ve güzel müziklerde buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın."

Konserler kapsamında son olarak yarın akşam Berkay ve Bengü sahne alacak.

"İstanbul Yeditepe Konserleri"nin 3 Temmuz'dan sonraki programı ilerleyen günlerde açıklanacak.

Kaynak: AA