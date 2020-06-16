"İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında Coşkun Sabah ve Işın Karaca izleyiciyle buluştu İletişim Başkanlığı koordinasyonunda bir ay sürecek Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri"nin altıncı gününde, Coşkun Sabah ve Işın Karaca müzikseverlerle buluştu.

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda bir ay sürecek Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri"nin altıncı gününde, Coşkun Sabah ve Işın Karaca müzikseverlerle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı YouTube kanalında yayınlanan konser, saat 21.00'de başladı.

Performansı esnasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Coşkun Sabah, "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bu güzel halk hizmeti için. Halkı morallendirmek, müzikten yoksun bırakmamak, bizi sevdiklerimizle buluşturmak, bence çok çok iyi bir düşünceydi. Yürekten kutluyorum ve teşekkürlerimi sunuyorum Cumhurbaşkanımıza." dedi.

Işın Karaca ise "Bu zor günlerde müzisyenine, sanatçısına sahip çıkan çok kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz sevgilerimizle bu geceye başlıyoruz." diye konuştu.

"İstanbul Yeditepe Konserleri"nde yaklaşık 60 sanatçı sahne alacak. Konserler her gün saat 21.00'de Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı YouTube kanalından yayınlanacak.

Sabah ve Karaca'nın ardından Serdar Ortaç-Sinan Akçıl, Muazzez Ersoy-Zekai Tunca, Özhan Eren-Orhan Hakalmaz-Ceyhun Çelikten, Ebru Yaşar-Bülent Serttaş, Selami Şahin-Nükhet Duru, Hande Yener-Kutsi, Murat Dalkılıç-Gökhan Tepe, Yavuz Bingöl-Hilal Özdemir, Fatih Kısaparmak-Gülay, Zerrin Özer-Ümit Sayın, Melihat Gülses-Sami Özer, Uğur Işılak-Şükriye Tutkun, Mustafa Keser-Burcu Güneş, Özdemir Erdoğan-Emre Altuğ, Metin Şentürk-Derya Uluğ, Murat Kekilli-Merve Özbey, Berkay ve Bengü sahne alacak.

Kaynak: AA