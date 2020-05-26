İstanbul Valisi Yerlikaya, merhum Başbakan Adnan Mendres'i anan bir paylaşımda bulundu İstanbul Valisi Yerlikaya, merhum Başbakan Adnan Mendres'i anan bir paylaşımda bulundu İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 27 Mayıs'ın yıl dönümü nedeniyle merhum Başbakan Adnan Mendres'i anan bir paylaşımda bulundu.

İstanbul Valisi Yerlikaya, merhum Başbakan Adnan Mendres'i anan bir paylaşımda bulundu İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 27 Mayıs'ın yıl dönümü nedeniyle merhum Başbakan Adnan Mendres'i anan bir paylaşımda bulundu. Yerlikaya paylaşımında, "Milletin sinesindesiniz... Mekanınız cennet olsun, sayın başbakanım" ifadelerini kullandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 27 Mayıs'ın yıl dönümü nedeniyle merhum Başbakan Adnan Mendres'i anan bir paylaşımda bulundu. Resmi sosyal medya hesabı üzerinden, "Milletin sinesindesiniz... Mekanınız cennet olsun, sayın başbakanım" ifadeleriyle bir film paylaşan Vali Yerlikaya, "#AdnanMenderes #27Mayıs #1960Darbesi #Yassıada" etiketlerini kullandı. Kaynak: İHA