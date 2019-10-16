İSTANBUL VALİLİĞİ'NDE YANGIN (1)
İstanbul Valiliği'nden çıkan yangın kısa sürede söndürüldüFatih'teki İstanbul Valiliği'nde bulunan AFAD binasında bir odada yangın çıktı.
16.10.2019 13:00
İstanbul Valiliği'nden çıkan yangın kısa sürede söndürüldüFatih'teki İstanbul Valiliği'nde bulunan AFAD binasında bir odada yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler ufak çaplı yangını söndürdü.
Görüntü dökümü: -------------------İtfaiye ekipleri
-Valilikten detaylar
- İstanbul
Kaynak: DHA