İstanbul pazar gününe sakin başladı

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle haftanın son günü sakin geçiyor.

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle haftanın son günü sakin geçiyor.

İçişleri Bakanlığının "kademeli normalleşme" genelgesi uyarınca Türkiye genelinde 28 Mayıs Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, yarın saat 05.00'te sona erecek.

Kısıtlamanın ikinci gününde Taksim Meydanı'nda sessizlik hakim olurken İstiklal Caddesi'ni ise sadece turistler gerekli izin belgelerini gösterdikten sonra gezebiliyor.

Eşsiz Boğaz manzarasına sahip Beşiktaş, Ortaköy, Bebek, Emirgan sahil şeritlerinde de az sayıda turist yürüyüş yapıyor. Bazı vatandaşlar da evcil hayvanlarını gezdiriyor.

Sultanahmet, Eminönü gibi tarihi alanlarda oluşturulan kontrol noktalarında kısıtlamadan muaf tutulan turistler pasaport ve izin belgelerini göstererek ziyaretlerini sürdürüyor.

Kentin Anadolu Yakası'nda da kısıtlamanın son gününde meydanların boş olduğu gözlendi.

Üsküdar ve Kadıköy'ün meydanları ile Kız Kulesi ve Moda civarında da sakinlik hakim.

Kent genelinde park ve bahçeler ziyaretçi girişine kapalı tutulurken, lokanta ve kafeler ise paket servisine devam ediyor.

Bazı vatandaşlar da alışveriş için mahallelerindeki market, manav, kasap ve fırınlara gidiyor.

Trafik ekipleri de kent genelindeki bazı noktalarda denetimlerini sürdürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre saat 11.55 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 2 olarak ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen