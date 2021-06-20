Oğlu, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nu, 'Babalar Günü'nde yalnız bırakmadı: O hepimizin babasıydı

İbrahim MAŞE / -KORONAVİRÜS nedeniyle geçen yıl 1 Nisan günü hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nu, Babalar Günü'nde oğlu Onur Taşçıoğlu yalnız bırakmadı.

İbrahim MAŞE/ -KORONAVİRÜS nedeniyle geçen yıl 1 Nisan günü hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nu, Babalar Günü'nde oğlu Onur Taşçıoğlu yalnız bırakmadı. Eşi ve kızıyla babasının kabrine gelen Taşçıoğlu, "O hepimizin babası, ne mutlu bana ki böyle bir babanın oğluyum" dedi.

Babası Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun Üsküdar Nakkaştepe Mezarlığı'ndaki kabrini, Babalar Günü'nde ziyaret eden Onur Taşçıoğlu, dualar okudu. Beraberinde eşi ve kızı da olan Taşçıoğlu, Babalar Günü'nde, babasını yalnız bırakmak istemediğini söyledi.

"HEPİMİZİN BABASINI ZİYARETE GELDİM"

Babasını özlediğini ifade eden Onur Taşçıoğlu, "Bugün babama geldim. Özledim. Aslında o hepimizin babası. Sadece benim babam değil. Bu ülke için kahraman olan, bu ülke için canını veren, korkmadan, cesaretiyle vefat eden her baba; hepimizin babası. Bugün de hepimizin babasını ziyarete geldim. Hepimiz için dua ettim. O bize giderken çok şey öğretti. Cesaretin ve gücün sembolü oldu. Zor bir zamanda her şeyi karşısına alıp bize bazı şeyleri öğretti" diye konuştu.

"NE MUTLU BANA Kİ BÖYLE BİR BABANIN OĞLUYUM""Bugün hüzünlü ama bir o kadar da mutlu bir gün" diyen Taşçıoğlu, "Böyle zamanlarda artık mutlu olarak bakacağız. Zormuş, kolay değilmiş. Benim için bütün duyguların bir arada olduğu bir durum. Hüznü var, mutluluğu var, gururu var. Ne mutlu bana ki, böyle bir babanın oğluyum. Eşim ve kızımla geldim. Kızım çok istedi gelmeyi. Büyükbabasını görmek istedi. Çok fazla beraber olamadılar ama bundan sonra daha fazla kızıma babamı anlatacağım. Sürekli yaşatmamız gerekiyor böyle insanları. Şu mezar taşında yazan söz babamın kendi sözüdür. Onunla da özdeşleşti bu cümle. Bütün yaşadıklarını orada anlatmış" dedi. Onur Taşçıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;"Bu süreç bize çok şey öğretti. İnsan sevgisini, özgürlüğümüzü, kucaklaşmanın önemini öğretti. Bence ilerleyen zamanlarda bu yaşadıklarımızı düşünerek hayatımızın ne kadar önemli olduğunu hatırlayacağız diye düşünüyorum. Babamın buraya gelerek de hatırlayacağım."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı