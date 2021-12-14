İstanbul merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu: 35 kadın kurtarıldı

İSTANBUL (İHA) - İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 33 kadının kurtarıldığı belirtildi. Eş zamanlı baskınlarda, fuhuş çetesinin elebaşı H.A.'nın da aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, ülkenin bazı kentlerinde "masaj salonu" adı altında kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı ileri sürülen bir suç şebekesini tespit etti. Söz konusu fuhuş çetesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen emniyet ekipleri, yaklaşık 6 ay süresince yapılan takipte H.A.'nın öncülüğündeki 15 kişilik grubu adım adım izledi. Takibin sonunda önceki gün operasyonun düğmesine basıldı. Ahlak Kumar Büro Amirliği ekiplerince İstanbul'da Şişli, Beşiktaş, Beykoz, Kağıthane, Esenyurt, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Ümraniye, Sultanbeyli, Üsküdar, Kadıköy, Ataşehir ve Kartal'ın da aralarında olduğu 13 ilçe ile Aydın, İzmir ve Kilis'te 31 farklı ev ve iş yerine peş peşe baskın düzenlendi.

Operasyonlarda, fuhuş çetesinin lideri olduğu iddia edilen ve daha önce benzer suçlardan birçok kez polisiye soruşturmadan geçirilen H.A.'nın da aralarında olduğu 15 kişi "şüpheli" sıfatıyla yakalanarak gözaltına alındı. Polis baskınında, 11'i farklı ülkelerden yabancı uyruklu olmak üzere 33 mağdur kadının kurtarıldığı aktarıldı. Emniyet ekipleri tarafından baskın yapılan adreslerdeki aramalarda onlarca cep telefonu SIM kartları, müşteri kayıtlarının tutulduğu not defterleri ve fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 20 bin TL'ye yakın para ele geçirildi.

Öte yandan yakalanan şüphelilerden çete elebaşı H.A.'ya daha önce aynı suç niteliğinde 4 defa operasyon düzenlenmişti. H.A., 2012'deki bir fuhuş operasyonunda 130 şüpheli ile birlikte yakalanmış, savcılıkça serbest bırakılmıştı. Masaj salonu adı altındaki mekanlarda Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü'ne aykırı şekilde yasadışı faaliyetlerinden dolayı kamuoyunda 'Fuhuş Baronu' olarak anılan A., ilk operasyondan 5 yıl sonra bu kez 2017'de polisin hedefi oldu. Kurduğu fuhuş ağına yönelik düzenlenen baskında da yakayı ele veren H.A., ağırlıklı olarak İstanbul'un Şişli ve Kadıköy gibi merkez ilçelerinde faaliyete soktuğu "masaj salonu" görünümlü işletmelerde fuhuş yaptırdığı ifade edilmişti. Çete elebaşına yönelik dört yıl önceki o soruşturmada, kentin merkezi ilçelerindeki kalburüstü semtlerinde 10 daire, lüks araçlar ve gayrimenkullerden oluşan geniş yelpazedeki mal varlığına da tedbir kararı konulduğu aktarılmıştı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet