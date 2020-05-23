İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

İstanbul İl jandarma Komutanlığı'nın 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sorumluluk alanlarında yaptığı denetimleri sürüyor.

İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
23.05.2020 17:55 | Son Güncelleme: 23.05.2020 17:55
İstanbul İl jandarma Komutanlığı'nın 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sorumluluk alanlarında yaptığı denetimleri sürüyor. İstanbul'un giriş ve çıkışları helikopterle kontrol ediliyor. 

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı'nın 22-26 Mayıs tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin genelgesi üzerine gerekli tüm tedbirleri aldı. Bu kapsamda Jandarma Asayiş Timi, Jandarma Suç Araştırma Timi, Motosikletli Asayiş Timi, Jandarma Trafik Timi, Motosikletli Trafik Timi, Koruma ve Sevk Takımı, Olay Yeri İnceleme Timi, Patlayıcı Madde İmha Timi, Skorsky helikopteri, Su Altı Arama Kurtarma Timi ve Atlı Jandarma Timi olmak üzere toplam 392 tim ve 6220 personel ile kontroller sağlanıyor. İstanbul'un giriş ve çıkışları helikopter ile kontrol edilerek karadaki unsurlara destek olunuyor. 

TEM OTOYOLU DENETLENDİ

Sokağa çıkma kısıtlamasına uyulup uyulmadığının kontrolünün yanında denetimlerde teknolojik imkanlardan faydalanılarak yerleşim yerleri, ormanlık alanlar helikopter ve drone yardımıyla, araçla girilmesine imkan bulunmayan bölgeler ise atlı jandarma birliklerince kontrol ediliyor.  Havadan tespit edilen sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişiler karadaki ekiplere bildiriliyor. Karadaki Jandarma Ekiplerinin Silivri TEM Otoyolu'nda güvenlik noktası oluşturarak yaptığı denetimlere Jandarma Helikopteri de havadan destek verdi. Kısıtlamayı ihlal eden kişiler tespit edilerek karadaki ekiplere bildirildi. 24 saat esasına göre çalışan jandarma ekiplerinin tedbirleri 26 Mayıs günü saat 24.00'e kadar devam edecek. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı Haber
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı Haber
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü Haber
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü
AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor! Sık sık otel değiştirdiği ortaya çıktı Haber
Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor! Sık sık otel değiştirdiği ortaya çıktı
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum Haber
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
2019 yılı kütlü pamuk fark ödemesi dekar başına 500 kilogram üzerinden ödenecek
2019 yılı kütlü pamuk fark ödemesi dekar başına 500 kilogram üzerinden ödenecek
NBA efsanesi Patrick Ewing koronavirüse yakalandı
NBA efsanesi Patrick Ewing koronavirüse yakalandı
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Ali Babacan'dan MHP'nin seçim kanunuyla ilgili teklifine ilk tepki: Bunlar korku adımı
Ali Babacan'dan MHP'nin seçim kanunuyla ilgili teklifine ilk tepki: Bunlar korku adımı
Çocukların ağlaması anne babayı ele verdi! Yasağa rağmen market gezisi cezayla bitti
Çocukların ağlaması anne babayı ele verdi! Yasağa rağmen market gezisi cezayla bitti
Fenerbahçe'yle görüşen Nenad Bjelica'dan koronavirüs isyanı: Haziranda başlamamı istediler ancak korona işimizi zorlaştırıyor
Fenerbahçe'yle görüşen Nenad Bjelica'dan koronavirüs isyanı: Haziranda başlamamı istediler ancak korona işimizi...
Uyuşturucu tacirleri, hayret veren yöntemlerine rağmen polisten kaçamadı
Uyuşturucu tacirleri, hayret veren yöntemlerine rağmen polisten kaçamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü
'Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim' diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
Öldürdüğü annesinin kanıyla dolaba yazı yazan üniversite öğrencisi: Geceleri uyuyamıyorum
Öldürdüğü annesinin kanıyla dolaba yazı yazan üniversite öğrencisi: Geceleri uyuyamıyorum
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu
Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü
Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Bitlis'te 5 gündür koronavirüs vakası tespit edilmedi
Bitlis'te 5 gündür koronavirüs vakası tespit edilmedi
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
8 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen mahallede karantina kalktı, Ordu'da karantina uygulanan mahalle kalmadı
8 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen mahallede karantina kalktı, Ordu'da karantina uygulanan mahalle kalmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Ali Babacan Meral Akşener Naci Bostancı Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hazal Kaya İrem Derici Çağatay Ulusoy Kenan İmirzalıoğlu
Spor Lionel Messi Bülent Uygun Sergen Yalçın Malcolm Thomas Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla İzmir Futbol Bayram Ak Parti
Şu an buradasınız: İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 17:58:58. #1.15#
title