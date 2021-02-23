İstanbul Havalimanı'nda engelliler için "Özel Yolcu Hizmet Noktaları" oluşturuldu

İstanbul Havalimanı'nda fiziksel engelli yolcular için oluşturulan "Özel Yolcu Hizmet Noktaları" hizmete sunuldu.

İstanbul Havalimanı'nda fiziksel engelli yolcular için oluşturulan "Özel Yolcu Hizmet Noktaları" hizmete sunuldu.

İGA'nın sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, havalimanının gidiş katının iç hatlar tarafında "B", dış hatlar tarafında ise "M" check-in adalarındaki noktalar, ücretsiz hizmet verecek.

Bu noktalarda uçuş öncesinde özel gereksinimi olan yolcular elektrikli tekerlekli sandalyesini şarj edebilecek, protezi olan yolcular protezini çıkarıp dinlenebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ