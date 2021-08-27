İstanbul Havalimanı Güvenlik Komisyonu toplantısı yapıldı

İstanbul Havalimanı Güvenlik Komisyonu, ağustos ayı olağan toplantısını video konferans yöntemiyle gerçekleştirdi.

İstanbul Havalimanı Güvenlik Komisyonu, ağustos ayı olağan toplantısını video konferans yöntemiyle gerçekleştirdi.

İstanbul Havalimanı'nda, Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz'ın başkanlığındaki toplantıya, havalimanında görevli resmi ve özel kurum ve kuruluş yöneticileri katıldı.

Toplantıda, İstanbul Havalimanı'ndaki turizm sezonu ile artan yolcu yoğunluğuna bağlı olarak genel güvenliğe ilişkin konuların yanı sıra salgın tedbirleri kapsamında bir dizi kararlar alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ