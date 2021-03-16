"İstanbul'daki Çanakkale" sergileri 18 Mart'ta açılacak
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"İstanbul'daki Çanakkale" sergileri 18 Mart'ta açılacak

16.03.2021 10:53 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:20

Türk Kızılay, 153 yıllık iyilik ve merhamet tarihinde önemli bir yere sahip olan Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü dolayısıyla, "İstanbul'daki Çanakkale" üst başlığıyla iki ayrı sergi düzenleyecek.

Türk Kızılay, 153 yıllık iyilik ve merhamet tarihinde önemli bir yere sahip olan Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü dolayısıyla, "İstanbul'daki Çanakkale" üst başlığıyla iki ayrı sergi düzenleyecek.

Çanakkale Savaşı'nın Kızılay arşivlerinde yer alan tarihi fotoğraf ve belgeleri, Galatasaray Lisesi önünde ve Edirnekapı Şehitliği'nde 18 Mart'ta açılacak sergilerle gün yüzüne çıkacak.

Türk Kızılay ve Beyoğlu Belediyesi iş birliğiyle 1915'te Hilal-i Ahmer Hastanesine dönüştürülen Galatasaray Lisesi önünde gerçekleştirilecek olan ilk sergi 25 Mart'a kadar açık kalacak.

İstanbul Valiliği iş birliğiyle açılacak olan ikinci sergi de 2 Nisan'a kadar Edirnekapı Şehitliği'nde ziyaret edilebilecek.

Sergilerde, Hilal-i Ahmer'in çalışmaları daha çok İstanbul özelinde yürütülen organizasyonlardan fotoğraf ve belgelerle ele alınacak.

İstanbul'daki birçok eğitim kurumunun savaş süresince Hilal-i Ahmer Hastanesi olarak düzenlenmesi, yolcu gemilerinin hasta nakillerinde kullanılmak üzere hastane vapuruna dönüştürülmesi, vapur ve tren istasyonlarının nakil merkezleri olarak işlevlendirilmesi, çayhanelerin açılması, İstanbul'daki hastanelerde şehit olan askerlerin defin işlemlerine dair fotoğraflar ve ilk kez kamuoyuyla paylaşılan belgeler, sergilerde görülebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

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