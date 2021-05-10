İSTANBUL'DAKİ CAMİLERDEN KUDÜS İÇİN DUA VE SALA OKUNDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İSTANBUL'DAKİ CAMİLERDEN KUDÜS İÇİN DUA VE SALA OKUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'daki camilerde öğle ezanından sonra Mescid-i Aksa için dualar edilerek salavatlar getirildi.

İstanbul'daki camilerde öğle ezanından sonra Mescid-i Aksa için dualar edilerek salavatlar getirildi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları ile ilgili Sakarya Orhan Camii önünde bir açıklama yaparak, bugün Türkiye'deki tüm camilerin minarelerinden Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için salalar ve duaların okunacağını belirtmişti. Erbaş'ın bu açıklamasından sonra bugün İstanbul'daki tüm camilerde öğle ezanından sonra dua ve salalar okundu. Ezanın ardından, dua edildi. Çamlıca Camii, Ataşehir Mimar Sinan Camii gibi birçok caminin minarelerinden benzeri dua okundu. Namaza gelen Recep Altıparmak, "Biz İsrail'i kınıyoruz. Dualarımız Kudüs'ten yana. Bu zulmün bir an önce bitmesi lazım. Şu an herkes İsrail'i kınıyor. O yüzden dualarımız Kudüs'ten yana" dedi.

İSTANBUL'DAKİ CAMİLERDEN KUDÜS İÇİN DUA VE SALA OKUNDU
İSTANBUL'DAKİ CAMİLERDEN KUDÜS İÇİN DUA VE SALA OKUNDU
İSTANBUL'DAKİ CAMİLERDEN KUDÜS İÇİN DUA VE SALA OKUNDU
İSTANBUL'DAKİ CAMİLERDEN KUDÜS İÇİN DUA VE SALA OKUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

AA'nın Kudüs Muhabiri, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde yaralandı
AA'nın Kudüs Muhabiri, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde yaralandı
Filistin Kızılayı: İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde 180'den fazla kişiyi yaralandı
Filistin Kızılayı: İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde 180'den fazla kişiyi yaralandı
Şeyh Cerrah Mahallesi'ne gelen Yahudi yerleşimciler Filistinlerin akın etmesiyle bölgeyi terk etti
Şeyh Cerrah Mahallesi'ne gelen Yahudi yerleşimciler Filistinlerin akın etmesiyle bölgeyi terk etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Murat Kurum Aykut Erdoğdu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Tarkan Burak Sergen Burcu Biricik
Spor Ozan Tufan Gökhan Töre Serdar Aziz Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İSTANBUL'DAKİ CAMİLERDEN KUDÜS İÇİN DUA VE SALA OKUNDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 16:59:33. #1.15#

title