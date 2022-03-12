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İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı

AA - Hatice Şenses Kurukız - Güncel
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İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı

İstanbul'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı toplu taşımanın da arasında olduğu bazı araçların yolda kalmasına neden oldu.

İstanbul'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı toplu taşımanın da arasında olduğu bazı araçların yolda kalmasına neden oldu.

Üsküdar Yavuztürk'te araçlar kaygan yolda ilerlemekte zorlandı. Küplüce'de ise bir İETT otobüsü yolda kaldı.

Pendik Sülüntepe'de sürücüler karda zor anlar yaşadı.

Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde ara sokaklarda ilerlemeye çalışan araçlar rampa çıkmakta güçlük çekti.

Ataşehir Yeniçamlıca Mahallesi ve Çekmeköy'de zeminin karla kaplanması nedeniyle aralarında toplu taşıma araçlarının da bulunduğu taşıtlar yolda kaldı. Sabiha Gökçen Havalimanı da şiddetli yağışın etkisiyle karla kaplandı.

Kozyatağı'nın çevreyolu bağlantı noktasında bazı araçların yolda kalması nedeniyle trafik akışı durdu. Bölgede kartopu oynayanların yardımı sayesinde araçların itilmesiyle yol tekrar trafiğe açıldı. Bir kişinin ise kendi imkanlarıyla yoldaki karı temizlemeye çalıştığı görüldü.

Mecidiyeköy'de kar yağışı nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

Başakşehir 4. Etap'ta da bir İETT aracı yolda kaldı. Trafik akışı, kar küreme aracının çalışması sonucu normale döndü.

Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde kayarak kaza yapan araçta hasar oluştu. Taksim Asker Ocağı Caddesi'nin karla kaplanması sonucu kaza meydana geldi. Araçların bölgede güçlükle ilerlediği görüldü.

AA / Hatice Şenses Kurukız - Güncel

Yavuztürk, İstanbul, İETT, kar, Güncel, Haberler

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