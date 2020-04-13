İstanbul'da yasak sonrası trafik yoğunluğu havadan görüntülendi İstanbul'da yasak sonrası trafik yoğunluğu havadan görüntülendi Zincirlikuyu, Cevizlibağ ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi Hafta sonu iki günlük sokağa çıkması yasağının sona ermesinin ardından İstanbullular trafiğe çıktı.

İstanbul'da yasak sonrası trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

Zincirlikuyu, Cevizlibağ ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

İSTANBUL - Hafta sonu iki günlük sokağa çıkması yasağının sona ermesinin ardından İstanbullular trafiğe çıktı. Zincirlikuyu, Cevizlibağ ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşana trafik yoğunluğu ise havadan görüntülendi.

Hafta sonu iki günlük sokağa çıkması yasağının sona ermesinin ardından ülke genelinde çalışanların mesaileri başladı. Vaka sayısının en çok olduğu il olan İstanbul'da vatandaşlar işlerine gitmek için sabah saatlerinde yollara düştü. Zincirlikuyu, Cevizlibağ ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise trafik yoğunluğu meydana geldi. Yaşanan trafik yoğunluğu ise havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA