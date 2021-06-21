İstanbul'da toplu taşıma denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da toplu taşıma denetimi

İstanbul'da toplu taşıma denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da korona virüsle mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

İstanbul'da korona virüsle mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Polis ekipleri pandeminin devam ettiğini hatırlatarak maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Şehrin en işlek caddelerinde sabah işe gidiş saatinde uygulama noktaları kuruldu. Denetimlerde toplu taşıma araçlarında maske kullanımı, yolcu sınırlaması ve dezenfektan bulundurulmasıyla ilgili kontroller yapıldı.

Öte yandan, toplu taşıma araçları ve sürücüleri trafik kuralları yönünden incelendi. Pandeminin devam ettiğini yolculara ve sürücülere hatırlatan polis ekipleri korona virüs tedbirleri konusunda uyarılarda bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bu kadarına da pes! Martı ile buzdolabı taşıdılar
Bu kadarına da pes! Martı ile buzdolabı taşıdılar
Esenyurt Polis Merkezi'nde şüpheli bir şekilde ölen güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt Polis Merkezi'nde şüpheli bir şekilde ölen güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haberi: Baskında el konulan kumar parasını geri almak için polisin elini ısırdı
Son dakika haberi: Baskında el konulan kumar parasını geri almak için polisin elini ısırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Jens Stoltenberg Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Emel Sayın Sinan Çetin Acun Ilıcalı
Spor Cristiano Şenol Güneş Okay Yokuşlu Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbul'da toplu taşıma denetimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.06.2021 10:18:06. #1.13#

title