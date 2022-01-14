İstanbul'da TEM bağlantı yolundaki kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu - Haberler
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İstanbul'da TEM bağlantı yolundaki kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul'da TEM bağlantı yolundaki kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu
AA / Kübra Kara - Haberler | Güncel

TEM Otoyolu Okmeydanı bağlantı yolunda 5 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

TEM Otoyolu Okmeydanı bağlantı yolunda 5 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

Okmeydanı bağlantı yolunda, Nurtepe AKOM yönünde ilerleyen 5 aracın karıştığı kaza meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yolda güvenlik önlemi alan ekipler, bir şeridi trafiğe kapattı.

Kaza nedeniyle bağlantı yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da TEM bağlantı yolundaki kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul'da TEM bağlantı yolundaki kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu

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Lüks otomobilin çarptığı taksinin sürücüsü camdan fırlayarak taksisinin altında kaldı

AA / Kübra Kara - Son Dakika Haberleri

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