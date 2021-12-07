İstanbul'da nefes kesen Özel Harekat tatbikatı (1) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da nefes kesen Özel Harekat tatbikatı (1)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İstanbul'da nefes kesen Özel Harekat tatbikatı (1)

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nce "Özel Harekat 2021 Yıl Sonu Tatbikatı" düzenlendi.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nce "Özel Harekat 2021 Yıl Sonu Tatbikatı" düzenlendi.

Sarıyer'de bulunan Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu'nda Özel Harekat 2021 Yıl Sonu Tatbikatı iki aşamalı olarak gerçekleştirildi.Tatbikatı İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ta izledi. Tatbikatın ilk aşaması arazide yapıldı. Kurgulanan tatbikat senaryosunda dağlık bir arazideki sığınak bölgesi özel harekat tarafından ele geçirildi. Sığınağın bulunduğu alana yaya olarak giren özel harekat, roket ve lav atışları ile hedefi imha etti. Tatbikat sırasında sığınağın bulunduğu bölgeye helikopterden halatla takviye personel indirildi. Hedef bölge imha edildikten sonra Özel Harekat Timleri helikopterle tahliye edildi. Timler tatbikat sonrası helikoptere halatla tekrar tutunarak tatbikatı izleyen İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı selamladı.


İstanbul'da nefes kesen Özel Harekat tatbikatı (1)

İstanbul'da nefes kesen Özel Harekat tatbikatı (1)

İstanbul'da nefes kesen Özel Harekat tatbikatı (1)

İstanbul'da nefes kesen Özel Harekat tatbikatı (1)

İstanbul'da nefes kesen Özel Harekat tatbikatı (1)

Edirne'de askeri bölgeye giren Yunan polis ve kız arkadaşı gözaltına alındı! Telefonu inceleniyor

Edirne'de askeri bölgeye giren Yunan polis ve kız arkadaşı gözaltına alındı! Telefonu inceleniyor

 İstanbullular dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı

İstanbullular dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı

 İstanbul'da vatandaşları endişelendiren koku deprem habercisi mi? Prof. Dr. Naci Görür'den yanıt geldi

İstanbul'da vatandaşları endişelendiren koku deprem habercisi mi? Prof. Dr. Naci Görür'den yanıt geldi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title