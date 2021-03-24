İstanbul'da lapa lapa kar yağışı
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İstanbul'da lapa lapa kar yağışı

24.03.2021 11:12 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:20
İstanbul'da lapa lapa kar yağışı

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı etkisini artırdı.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı etkisini artırdı. Lapa lapa yağan kar kameraya yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için karla karışık yağmur uyarısı yapmasının ardından beklenen yağışlar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başladı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken Başakşehir, Halkalı gibi kentin birçok noktasında lapa lapa kar yağdı. Yağışla birlikte bazı ilçeler adeta beyaza bürünürken kara hazırlıksız yakalanan araçlar yollarda ilerlermekte güçlük yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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