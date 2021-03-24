İstanbul'da lapa lapa kar yağışı

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı etkisini artırdı. Lapa lapa yağan kar kameraya yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için karla karışık yağmur uyarısı yapmasının ardından beklenen yağışlar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başladı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken Başakşehir, Halkalı gibi kentin birçok noktasında lapa lapa kar yağdı. Yağışla birlikte bazı ilçeler adeta beyaza bürünürken kara hazırlıksız yakalanan araçlar yollarda ilerlermekte güçlük yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı