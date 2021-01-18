İSTANBUL'DA KAR TRAFİĞİ: YÜZDE 71 (1)

İSTANBUL'da kar yağışının etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktıHatfa sonu etkili olan kar yağışı bu sabah da yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor.

İstanbul DHA -- İSTANBUL'da kar yağışının etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı

Hatfa sonu etkili olan kar yağışı bu sabah da yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Yollarda buzlanma da görülüyor. Haftanın imk iş günü İstanbul trağinde yoğunluk yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritası saat 08.00 sıralarında yüzde 71'i gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Beyza Nur GÜLER