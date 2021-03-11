İstanbul'da hangi işletmelerde HES kodu zorunlu oldu? 15 Mart'tan itibaren nerelerde HES kodu zorunluluğu olacak?

İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı'nın aldığı yeni karara göre İstanbul'da bazı işletmelere girişte HES kodu zorunlu olacak. Vatandaşlar nerelere girişte HES kodu zorunlu olacak merak ediyor. Peki, İstanbul'da hangi işletmelerde HES kodu zorunluluğu olacak? Hangi tarihten itibaren zorunluluk geliyor? Detaylar haberimizde...

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi bugün Vali Yardımcısı Niyazi Erten başkanlığında toplandı. Toplantıda koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Açıklamaya göre, tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarının girişlerinde HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu getirildi.

HES KODU HANGİ İŞLETMELERDE ZORUNLU OLDU?

İstanbul'da İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı'nın aldığı yeni kararla 15 Mart'tan itibaren kahvehane, internet kafe, berber, hamam, masaj salonu, düğün salonu, tiyatro ve spor salonları gibi bir çok yere girişte HES kodu zorunluluğu getirildi.

Hes kodunun zorunlu olacağı yerler:

Kahvehane

İnternet kafe

Berber

Hamam

Masaj salonu

Düğün salonu

Tiyatro

Spor salonları

vb. gibi birçok yer 15 Mart'tan itibaren HES kodu zorunluluğu kapsamına girecek.

15 Mart'tan itibaren geçerli olacak yeni kararlar şu şekilde açıklandı:

1- Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler, kooperatifler ve kat malikleri tarafından düzenlenecek genel kurul dâhil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin (kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300'ü geçmemek üzere) girişlerinde HES kodu kontrolleri yapılacak.

2- Kahvehane, kıraathane, internet kafe, internet salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonu, dernek lokali, lunapark, tematik parklar, berber, kuaför, güzellik salonu güzellik merkezleri, hamam, sauna ve masaj salonu, kaplıca, nikâh salonu, düğün salonu, tiyatro vb. kültürel aktivite yerleri, kütüphane, spor salonları ve spor merkezlerinin girişlerinde HES kodu kontrollerinin yapılması zorunlu olacak.

3- Kaymakamlar ve ilgili kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195' inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler yapılacak.

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

Bu kod sadece toplu taşıma araçları, toplu kullanım alanları gibi yerlerde geçirilecek süre boyunca bulaş riskini azaltmak amacına hizmet etmektedir. Covid-19 ya da temaslı olan vatandaşlarımız toplu ulaşım aracı kullanamayacaktır. Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde sizi bilgilendirebilmemiz için kullanılır.

Ürettiğiniz HES kodlarının tüm yönetimi sizdedir. HES kodlarınızı istediğiniz süre kadar paylaşabilir ya da silebilirsiniz.

HES KODU SMS İLE NASIL ALINIR?

Hes kodu SMS ile alabilmek için;

- Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023'e SMS göndererek,

- T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023'e SMS göndererek alabilirsiniz.

HES KODU E DEVLET İLE NASIL ALINIR?

Hes kodue devlet ile alıp kısıtlamaların olmadığı dönemlerde rahatlıkla seyahat edebilmek için ilk olarak Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği Hayat Eve Sığar uygulaması ücretsiz olarak telefona indirilir. Ardından, hes kodunu alabilmek için uygulama üzerinden 'Hes kodu işlemleri' bölümüne girilir. Daha sonra 'Hes kodu oluştur' tuşuna basarak talep edilen süre boyunca geçerli hes kodu oluşturulur.