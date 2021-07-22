İSTANBUL'DA EVDEN VE İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
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İSTANBUL'DA EVDEN VE İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da evden ve iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli Umut Ş. yakalandı.

İSTANBUL'da evden ve iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli Umut Ş. yakalandı. 7 ayrı hırsızlık yaptığı tespit edilen ve tutuklanan şüpheli güvenlik kamerasına da yansıdı. İstanbul'da 4 adet evden hırsızlık ve oto hırsızlığı ile 3 iş yerinden hırsızlık yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliyi  tespit etmek için güvenlik kameralarını inceledi. Polis, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelinin Umut Ş. olduğunu tespit etti. Şüpheli Umut Ş., 15 Temmuz'da Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro  Amirliği ve Bahçelievler Asayiş Şube ekiplerinin çalışmalarıyla Bahçelievler'de yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 16 Temmuz'da adli makamlara sevk edildi. Şüpheli Umut Ş., 5 dosyadan adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 2 dosyadan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelinin hırsızlık olaylarından birine giderken güvenlik kamerasına da yansıdı. 

- İstanbul

İSTANBUL'DA EVDEN VE İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
İSTANBUL'DA EVDEN VE İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
İSTANBUL'DA EVDEN VE İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
İSTANBUL'DA EVDEN VE İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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