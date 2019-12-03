İstanbul'da engelli belediye başkanı paralimpik yüzücülerle yarıştı

03.12.2019 13:06 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:06

Avcılar ilçesinin engelli belediye başkanı Turan Hançerli, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık yaratmak amacıyla paralimpik milli sporcularla yüzme yarışına katıldı.

Hançerli, İstanbul Üniversitesi Avcılar Spor Kompleksindeki kapalı havuzda yapılan etkinlikte, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin paralimpik milli sporcuları Beytullah Eroğlu, Mustafa Şar, Şevval Beren Kutlu, Koral Berkin Kutlu ve Yusuf Oğur ile yarıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ile davetlilerin ve sporcuların ailelerinin heyecanla takip ettiği yarışın galibi Beytullah Eroğlu oldu.

Yarışı 6. olarak tamamlayan Hançerli, sondan birinci olduğunu belirterek, "Birinciliği kimseye kaptırmadım." diyerek espiri yaptı.

Şampiyonlarla yarışmanın güzel olduğunu, kendisini takıma almaları için onlardan onay ve izin istediğini anlatan Hançerli, şunları kaydetti:

"Bizim hedefimiz Boğaz'dı, şampiyonlarla hedefi biraz daha büyüttük. Şimdi hedef Manş. Bugün 3 Aralık. Farkındalık ve engellilerin eşit yaşam hakkını hatırlattığımız bir gün. Arkadaşlarımızın her biri, Türkiye, dünya, Avrupa şampiyonu. İnanılmaz iyi yüzüyorlar. Olanaklar sağlandığında, fırsat verildiğinde aşamayacağımız engel yok. Ben belediye başkanı oldum. Türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı. İlkleri yapan yüzlerce, binlerce insan var. Dün bir engelli mühendis arkadaşımızla buluştuk. Adana'dan dünyanın bütün şehirlerine hizmet sunan bir arkadaşımız. Engeller engel değil. Yeter ki hak ve olanaklarda eşit davranılsın, Önlerine engel çıkarılmasın. Tüm engelli dostlarıma buradan sesleniyorum. Asla umutsuzluğa, yılgınlığa ve dertleri aşamayacaklarına ilişkin kaygıya kapılmasınlar. Bizler yaptık, sizler de yapabilirsiniz. Evet zor, biraz daha gayret edince oluyor. Biz de sizlerin yanındayız, 365 gün birlikteyiz."

Yarışın birincisi paralimpik milli yüzücü Beytullah Eroğlu da "Farkındalık uyandırabilirsek ne mutlu bize. Çünkü evinde oturan çok sayıda engelli var, dışarı çıkmayan, bir ışık bekleyen. İşte o ışık burada. Bunu biz başardık, çalışınca yapabiliyoruz. Onlar da yapabilir diye düşünüyorum. Yeter ki istesinler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü olarak engelliler yüzmede çok başarılıyız. Bütün desteği vermeye hazırız, onları evlerinden çıkmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Sporculardan 10 yaşındaki Şevval Beren Kutlu ise küçüklüğünde birçok kapının yüzlerine kapandığını ancak elinden geldiği kadar çalışmaya devam ettiğini anlatarak, "Hayalim ilk olarak paralimpik yüzme şampiyonalarına gitmek için kota kazanmak ve orada Türk bayrağını dalgalandırmak." dedi.

Yarışa katılan sporculara madalya takdim edildikten sonra toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

Kaynak: AA