İstanbul'da en az koronavirüs vakası görülen, riskin en düşük olduğu ilçeler hangileri? İstanbul'da en çok koronavirüs vakası görülen ilçeler hangiler
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İstanbul'da en az koronavirüs vakası görülen, riskin en düşük olduğu ilçeler hangileri? İstanbul'da en çok koronavirüs vakası görülen ilçeler hangiler

İstanbul Türkiye'de en çok koronavirüs vakası ve en çok koronavirüs vefat oranının görüldüğü il oldu. Gelişme sonrası vatandaşlar İstanbul'da en az koronavirüs vakası görülen, riskin en düşük olduğu ilçeler hangileri? İstanbul'da en çok koronavirüs vakası görülen ilçeler hangileri gibi soruların yanıtlarını merak etti.

09.04.2020 11:35 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:35
İstanbul'da en az koronavirüs vakası görülen, riskin en düşük olduğu ilçeler hangileri? İstanbul'da en çok koronavirüs vakası görülen ilçeler hangiler

Ülkemizde koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü il olan İstanbul, kendi içinde ilçelere göre farklı yoğunlukta koronavirüs vakası görülüyor. Peki, İstanbul'da en az koronavirüs vakası görülen ilçeler hangileri? İstanbul'da koronavirüs riski düşük olan ilçeler hangileri? İstanbul'da en çok koronavirüs vakası görülen ilçeler hangileri?

İSTANBUL'DA EN AZ KORONAVİRÜS VAKASI GÖRÜLEN İLÇELER HANGİLERİ?

Avrupa Yakası'nda vaka dağılımı Büyükçekmece ilçe merkezini geçtikten sonra, yazlıkların yoğun, kış nüfusunun düşük olduğu Kumburgaz'a doğru hızla azalıyor. Kamiloba, Celaliye, Selimpaşa, Silivri hattında hastalık yok denecek noktaya yaklaşıyor. Avrupa yakasının düşük risk gruplu bir başka ilçesi ise kırsal kesime yayılan Çatalca. Koronavirüs, çok sayıda köyün yer aldığı, ilçe merkezinde de yerleşimin şehre göre nispeten seyrek olduğu Çatalca'yı şimdilik pas geçmiş görünüyor.

Kuzeye doğru çıkarken son yıllarda yıldızı parlayan Arnavutköy de salgının ele geçiremediği ilçelerden biri haline gelmiş. Nüfusu hızla artan Başakşehir'e yapılaşmanın seyrek, yeşil alanların kent merkezine göre hayli fazla olması nedeniyle tam sokulamamış hastalık.

İstanbul Boğazı'nın Anadolu yakası da benzer bir görüntü sergiliyor. Beykoz'dan Karadeniz'e kadar uzanan hat, Riva, Şile, Polonezköy'e şimdilik kuvvetli risk bölgesi olmaktan çok uzakta.

İSTANBUL'DA EN ÇOK KORONAVİRÜS VAKASI GÖRÜLEN İLÇELER HANGİLERİ?

Esenyurt, Küçükçekmece, Avcılar, Bağcılar, Esenler, Bahçelievler, Bayrampaşa, Bakırköy, Zeytinburnu ve Güngören'daki yoğun yerleşim merkezlerinden beslenen koronavirüs, tarihi yarımadayı da kucaklayıp, Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli üzerinden Rumelihisarı'na kadar yayılmış. İkinci köprüden sonra azalan yapılaşma Boğaz'ın buradan Karadeniz'e kadar uzanan bu kesiminde hastalığa geçit vermemek için direniyor.

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