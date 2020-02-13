İstanbul'da bir dernek ve jandarma aracına yapılan terör saldırısına dava

13.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:00

İstanbul'da TEM otoyolunda bir jandarma aracına düzenlenen silahlı saldırıda 3 askerin yaralanması ile Eyüpsultan'daki Bu¨yu¨k Osmanlı Sosyal Yardımlas¸ma Egˆitim Dernegˆi'ne yapılan silahlı saldırıda bir kişinin ölümü, 2 kişinin yaralanmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, terör örgütü PKK üyesi olduğu belirtilen 3 sanığın ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli sürelerde hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, terör örgütü PKK/KCK'nın kuruluşu, çeşitli eylemleri ve örgütsel yapısıyla ilgili bilgilere yer verildi.

İddianamede, 11 Aralık 2015'te 19.05 sıralarında Eyu¨psultan'da Gu¨zeltepe Mahallesi Gu¨zeltepe Yaya U¨stgec¸idi alt kısmında kalan Okmeydanı-Hasdal bagˆlantı yolu u¨zerinde Okmeydanı yo¨nu¨nden Hasdal istikametine giden Silivri I·lc¸e Jandarma Komutanlıgˆına ait askeri araca silahlı saldırı düzenlendiği ve araçtaki 3 askerin yaralandığı anlatıldı.

Terör örgütüne ait sosyal medya hesaplarından bu olayın üstlenildiği aktarılan iddianamede, müştekilerle bazı görgü tanıkların ifadelerine yer verildi.

"Saldırının hedefi bendim"

İddianamede, 2 Şubat 2016'da saat 22.00 sıralarında da Eyu¨psultan Yes¸ilpınar Mahallesi'ndeki Bu¨yu¨k Osmanlı Sosyal Yardımlas¸ma Egˆitim Dernegˆi'ne gelen maskeli kişilerin uzun namlulu silahlarla ateş açtığı anlatıldı.

Saldırıda dernekte bulunan İsmail Bayram'ın hayatını kaybettiği, Fatih Fırat ve Hüseyin Sözer'in de yaralandığı aktarılan iddianamede, müşteki ve görgü tanıklarının ifadelerine yer verildi.

Mu¨s¸tekilerden Soner I·biç, ifadesinde, 2014 yılından beri derneğin kurucusu ve bas¸kanlıgˆını yaptıgˆını anlatarak, olaydan yaklaşık 1 ay önce derneğe yönelik bazı tehditler aldıklarını söyledi.

Konuyu yetkililere bildirmesi üzerine dernegˆin o¨nu¨nde go¨revli ekip aracı bekledigˆini anlatan İbiç, olay günü derneğe girdikten 2-3 dakika sonra meydana gelen saldırının hedefinin kendisi olduğunu ifade etti.

İddianamede, I·stanbul Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆınca hakkında "silahlı tero¨r örgu¨tu¨ne üye olmak" suçundan soruşturma yürütülen Mustafa Kılıç'ın da olayla ilgili ifadesine başvurulduğu aktarıldı.

Kılıç ifadesinde, 2016 yılında örgüt içi eğitim aldıktan sonra I·stanbul'a geldiğini anlatarak, "Yılmaz kod isimli o¨rgüt mensubu ile Kavacık'ta bir evde bulus¸tum, beni Gaziosmanpaşa'da bir aile evine go¨tu¨rdu¨. Bu evde 'Cesim' kod adlı biri ile 'I·sa' kod adlı sanık Mazlum C¸iftçi ve Bedri kod adlı O¨mer Sait Yılmaz bulunmaktaydı. Cesim ve Bedri kod isimli şahıslar 2. bo¨lge sorumlularıydı. Mazlum C¸iftçi ise genel sorumlulardı. 'İsa' kod isimli Mazlum C¸iftçi eylem yapacagˆımız konusunda talimat verirdi." bilgisini verdi.

Bu¨yu¨k Osmanlı Sosyal Yardımlas¸ma Egˆitim Dernegˆi'ne yapılan saldırı sırasında o¨rgu¨tu¨n kırsal alanında bulunduğunu belirten Kılıç, "Ancak I·stanbul'a geldigˆim su¨rec¸te olayı duydum. Mazlum C¸iftçi ve Bedri kod adlı O¨mer Sait Yılmaz ile evdeyken kendi aralarında bu eylemi gerc¸ekles¸tirdiklerini konus¸urlarken o¨gˆrendim. Ancak 3. s¸ahsın kim oldugˆundan bahsetmediler." dedi.

İki olayda da aynı silah kullanıldı

Jandarma ekiplerine yapılan silahlı saldırı sırasında İstanbul'da olduğunu anlatan Kılıç, O¨mer Sait Yılmaz ile bir evde bulundukları sırada söz konusu olayı "Xeyri" kod adlı sanık Nimatullah C¸ınkılıç ile gerc¸ekles¸tirdigˆini so¨ylediğini aktardı.

İddianamede, her iki olayın da aynı uzun namlulu silahla gerçekleştirildiği vurgulanarak, Silivri ilc¸e Jandarma Komutanlıgˆına ait araca yapılan saldırının Nimatullah C¸ınkılıc¸ ile O¨mer Sait Yılmaz, Bu¨yu¨k Osmanlı Sosyal Yardımlas¸ma Egˆitim Dernegˆindeki saldırının da Mazlum C¸iftc¸i, Nimatullah C¸ınkılıc¸ ile O¨mer Sait Yılmaz tarafından gerc¸ekles¸tirildigˆi belirtildi.

İstenen cezalar

Sanıklardan Mazlum Çiftçi hakkında "terör örgütü yöneticiliği, tasarlayarak öldürme, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, kamu malına zarar verme ve mala zarar verme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 85 yıldan 116 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, sanıklar Nimatullah C¸ınkılıc¸ ile Ömer Sait Yılmaz'a da "terör örgütü yöneticiliği, tasarlayarak öldürme, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs, kamu malına zarar verme ve mala zarar verme" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 136 yıldan 213 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

İddianamenin gönderildiği İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesiyle sanıkların nisan ayında hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Kaynak: AA