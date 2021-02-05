İstanbul Boğazı'nda sis
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

İstanbul Boğazı'nda sis

05.02.2021 09:28 | Son Güncelleme: 05.02.2021 09:37
İstanbul Boğazı'nda sis

İSTANBUL'da sabah saatlerinde sis etkili oldu.

İSTANBUL'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Özellikle boğaz çevresinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Kimi cep telefonu fotoğraf çekerken kimisi de balık tuttu.

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu. Oluşan sis bulutunda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü adeta görünmez hale geldi. Bazıları sahilde spor yaparken bazıları da cep telefonu ile bu manzarayı ölümsüzleştirdi.


İstanbul Boğazı'nda sis
İstanbul Boğazı'nda sis
İstanbul Boğazı'nda sis
İstanbul Boğazı'nda sis
İstanbul Boğazı'nda sis
İstanbul Boğazı'nda sis
İstanbul Boğazı'nda sis
İstanbul Boğazı'nda sis
İstanbul Boğazı'nda sis

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Destici Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Halsey Hadise Özcan Deniz Neslihan Atagül
Spor Hakan Kutlu Deniz Türüç Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Milli Almanya Antalya Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul Boğazı'nda sis - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 09:37:12. #1.16#
title