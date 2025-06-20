Bu karşılaşma, C Grubu'nda kritik öneme sahip oluyor. Benfica, gruptaki ilk maçında Boca Juniors ile berabere kalırken; Auckland City ise Bayern Münih'e 10-0 mağlup oldu. Peki, Benfica - Auckland City maçı ne zaman, saat kaçta? Benfica - Auckland City maçı nasıl izlenir, şifresiz izleme linki var mı? İşte detaylar...

BENFICA AUCKLAND CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Benfica – Auckland City maçı 20 Haziran 2025 Cuma günü saat 19:00'da oynanacak.

BENFICA AUCKLAND CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç, Türkiye'de TRT 1 ekranlarında şifresiz olarak izlenebilecek.

BENFICA AUCKLAND CITY MAÇI NASIL İZLENİR?

Maç Türkiye'de TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı yayınlanacak. Alternatif olarak TRT Spor da karşılaşmayı yayınlayacak. TRT'nin dijital yayın platformu "tabii" üzerinden de canlı izlenebilecek. Ayrıca Digiturk, Tivibu, D-Smart, Kablo TV ve Turkcell TV+ gibi dijital platformlardan TRT 1 kanalına erişerek maçı şifresiz izlemek mümkün.

ORKUN KÖKÇÜ VE KEREM AKTÜRKOĞLU OYNAYACAK MI?

Benfica'da forma giyen milli yıldızlarımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ilk 11'de başlaması bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Benfica: Trubin, Dahl, A. Silva, Otamendi, Carreras, Aursners, Florentino, Orkun Kökçü, Di Maria, Kerem Aktürkoğlu Pavlidis.

Auckland City: Tracey; Murati, Boxall, Den Heijer, Mitchell, Lobo; De Vries, Garriga, Ilich, Manickum; Bevan