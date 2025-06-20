Benfica - Auckland City maçı ne zaman, saat kaçta? Benfica - Auckland City maçı nasıl izlenir, şifresiz izleme linki var mı?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2025 heyecanı devam ederken, Benfica ile Auckland City arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından büyük ilgiyle bekleniyor. "Benfica – Auckland City maçı ne zaman, saat kaçta?", "Maç şifresiz nereden izlenir?" gibi sorular gündemin en çok aranan başlıkları arasında yer alıyor.
Bu karşılaşma, C Grubu'nda kritik öneme sahip oluyor. Benfica, gruptaki ilk maçında Boca Juniors ile berabere kalırken; Auckland City ise Bayern Münih'e 10-0 mağlup oldu. Peki, Benfica - Auckland City maçı ne zaman, saat kaçta? Benfica - Auckland City maçı nasıl izlenir, şifresiz izleme linki var mı? İşte detaylar...
BENFICA AUCKLAND CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Benfica – Auckland City maçı 20 Haziran 2025 Cuma günü saat 19:00'da oynanacak.
BENFICA AUCKLAND CITY MAÇI HANGİ KANALDA?
Maç, Türkiye'de TRT 1 ekranlarında şifresiz olarak izlenebilecek.
BENFICA AUCKLAND CITY MAÇI NASIL İZLENİR?
Maç Türkiye'de TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı yayınlanacak. Alternatif olarak TRT Spor da karşılaşmayı yayınlayacak. TRT'nin dijital yayın platformu "tabii" üzerinden de canlı izlenebilecek. Ayrıca Digiturk, Tivibu, D-Smart, Kablo TV ve Turkcell TV+ gibi dijital platformlardan TRT 1 kanalına erişerek maçı şifresiz izlemek mümkün.
ORKUN KÖKÇÜ VE KEREM AKTÜRKOĞLU OYNAYACAK MI?
Benfica'da forma giyen milli yıldızlarımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ilk 11'de başlaması bekleniyor.
MUHTEMEL 11'LER
Benfica: Trubin, Dahl, A. Silva, Otamendi, Carreras, Aursners, Florentino, Orkun Kökçü, Di Maria, Kerem Aktürkoğlu Pavlidis.
Auckland City: Tracey; Murati, Boxall, Den Heijer, Mitchell, Lobo; De Vries, Garriga, Ilich, Manickum; Bevan