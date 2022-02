İstanbul Altın Rafinerisi CEO'su Esen: "Yastık altından yıllık 100 ton çıkarılmasını hedefliyoruz"

İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) CEO'su Ayşen Esen, "Bugüne kadar kullanılan eski yöntemlerle bir yılda en fazla 12 ton altın toplanmışken, amacımız her yıl artan miktarlarla ilerleyerek en kısa zamanda yıllık 100 ton ve üstü mertebesine ulaşmak" dedi.

İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) CEO'su Ayşen Esen, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması ile ilgili, İstanbul Altın Rafinerisi'nin 2018 yılında geliştirmeye başladığı, 2020 yılında hayata geçirdiği KAD-SİS'in tüm detaylarını anlattı. İAR CEO'su Esen, KAD-SİS sisteminin nasıl işlediğini, kuyumcuların, bankaların ve halkın sisteme neden dahil olması gerektiğini açıklayarak akılları karıştıran sorulara cevap verdi ve belirsizlikleri ortadan kaldırdı. Sistemi 'güven' üzerine inşa ettiklerini vurgulayan Esen, "Kısa sürede 81 ilde Altın Değerleme Noktalarımızla (ADN) halkımıza hizmet vermeyi hedefliyoruz. Şu an 60 ilde 200 noktada hizmet veren sistemimiz sahada hatasız çalışmakta olan, halkın ve bankaların güvenini kazanmış tek sistemdir" dedi.

"Yastık altında yaklaşık 300 milyar dolara tekabül eden 5 bin ton altın var"

Öncelikle kullanılan 'kısaltmalara' açıklık getirmek isteyen İstanbul Altın Rafinerisi CEO'su Ayşen Esen KAD-SİS'in açılımının 'Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi', ADN'nin ise 'Altın Değerleme Noktası' yani belirli güvenlik ve yeterlilik süreçlerinden geçirilerek seçilmiş Türkiye'nin il ve ilçelerindeki İAR'ın yetkilendirdiği seçkin kuyumcu ağları olduğunun altını çizdi. Vatandaşın elinde bulundurduğu altınları, sisteme dahil olan ADN aracılığı ile haftanın her günü banka hesabına kolayca, anında ve güvenle aktarmasını sağlayan KAD-SİS ile ilgili konuşmasını sürdüren Esen; sistemin halk, kuyumcular ve bankalar olmak üzere üç aşamalı bir süreç olduğunu, her kademede "güvenlik" ilkesinin esas alınarak hareket edildiğini belirtti.

Esen, İAR'ın geçmiş dönem çalışmaları hakkında da bilgi vererek, "12 yıl evvel İstanbul Altın Rafinerisi olarak, yastık altındaki altının önemine dikkat çekmek için yola çıktık. Süreç içerisinde 12 banka ile birlikte çalışarak eksper yöntemi ile yaklaşık 100 ton'dan fazla yastık altı altını ekonomiye kazandırdık. 2010 yılında İAR, World Gold Council, ve Merkez Bankası'nın çalışmalarını Altın Borsası verileri ve Dış Ticaret rakamlarını bir araya getirerek ortaya somut verilere dayanan bir hesap çıkarttık. 1984 yılı sonrası dönemine ait kayıtlı verilere dayanılarak yapılan hesaplamalar neticesinde yaklaşık 3 bin 800 ton altının ekonomik sistem dışında atıl olarak kaldığı tespitini yaptık." ifadelerinde bulundu.

"KAD-SİS'in en önemli paydaşı mahallemizdeki ve AVM'lerde yer alan seçkin kuyumcular"

İAR'ın geliştirdiği KAD-SİS ile ilgili merak edilenleri aktarmaya devam eden Esen, tüm Türkiye'ye yayılabilecek, her gün her an sistemin çalışmaya devam edeceği sürdürülebilir bir süreci hayata geçirdiklerini aktardı. "On yıllar içerisinde güven problemiyle 5 bin ton altın nasıl yastık altına girdiyse çıkması da uzun yıllar alabilir" diyen Esen, "Biz bu sistemin en önemli paydaşı olarak kuyumcuları devreye sokmaya karar verdik. Çünkü kuyumcular altını en iyi tanıyan, ekspertizi en doğru yapacak noktalar. Bu sürecin tüm Türkiye için güven ve düzen içinde gerçekleştiriliyor olması şart. Bu sistem kapsamında özenle seçtiğimiz kuyumcularımız var. Bunlar, altın değerleme noktası olarak çalışıyor. Dolayısıyla halktan biri ADN ifadesini gördüğünde artık hiçbir tereddüt yaşamadan o noktada altının değerlemesinin en doğru şekilde yapıldığını bilerek, bu kurulu sistem aracılığı ile bankadaki hesabına anında altınını yatırabilecek. Keza kuyumcu da ADN tabelasını astığında bu programın güven ve itibarını taşımış olacak." ifadesinde bulundu.

Esen, "Bu arada, cümle içinde belirttiğim "değerleme" altının TL karşılığının belirlenmesi değildir. Kuyumcu halkımızın getirdiği altının kaç ayar olduğunu, sahte olup olmadığını ve ağırlığını kontrol eder. Getirilen altınların kaç gram saf altına tekabül ettiğini ilgili devlet kurumları tarafından denetlenip onaylanmış olan değerler aracılığı ile hesaplayan sistem her adımda müşterinin onayını alarak ilerlemektedir." diyerek açıklama getirdi. "Şu an nüfusun yüzde 80'ine hitap eden 60 ilde, 200 noktadayız, hedefimiz 81 il ve bin 500 noktaya ulaşmak" Esen, güven duygusunun her şeyin önünde olduğuna dikkat çekerek "Bir buçuk sene önce çalışmaya başlayan KAD-SİS için güvenlikli bir sistem kurduk ve bunu yerleştirdik. Bugün itibariyle 60 ilde varız. İlk etapta hedefimiz 81 ilde var olmak ve akabinde her il ve ilçede yer alarak toplamda bin 500 ADN'ye ulaşmak. Halkımız güvenli bir şekilde bu sistemi kullanabileceğini anladığı zaman ilgi de artacak. Güven en önemli konumuz. Bugüne kadar kullanılan eski yöntemlerle 1 yılda en fazla 12 ton altın toplanmışken, amacımız her yıl artan miktarlarla ilerleyerek en kısa zamanda yıllık 100 ton ve üstü mertebesine ulaşmak." şeklinde konuştu. "Sadece kamu bankaları değil, özel bankalar da sürecin içinde olacak" Bu sisteme göre; bankada altın hesabı olan vatandaşa hizmet vermek için, Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi bankalar ile doğrudan entegre şekilde çalışmakta olduklarını belirten Esen, "İlk kamu bankaları ile başladığımız çalışmalarımıza özel bankaları da dahil ederek daha çok insana, daha hızlı, daha kolay ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Bankacılık çalışma saatlerine bağlı olduğu dönemden; hafta içi ve hafta sonu da Pazar dahil kuyumcuların çalıştığı saatler boyunca hizmet verebilen bir döneme geçiş yaptıklarının altını çizen Esen, "Yastık altındaki altınları banka hesabına yatırmak için, belirli bir gün de belirli bir banka şubesinde altın kabul günü olması beklemeden, Kuyumcu Altın Değerleme Sistemine dahil seçkin kuyumculara, yani size en yakın Altın Değerleme Noktasına giderek her cins ve türdeki altınlarınızın güvenli bir şekilde değerlemesini yaptırabiliyor ve anında 24 ayar karşılığı gram cinsinden hesabınıza geçen altınlarınız için hiçbir masraf ödemiyorsunuz. Burada özellikle hafta sonu da hizmet alabilmeyi sağlayan AVM'lerdeki kuyumcularımız çok önemli. Pazar dahil hizmet verebilmeyi sağladıkları için sisteme dahil olmaları bizler için oldukça değerli" diye aktardı.

KAD-SİS işleyiş süreci

Yastık altında bulunan altınların sisteme dahil edilmesi için nihai tüketicinin izleyeceği yol hakkında da detaylı bilgi veren Esen; "Sisteme dahil olan herhangi bir bankada altın mevduat hesabı olan vatandaş, kendisine en yakın ADN'ye başvurduğunda;

Müşteriden alınacak bilgiler, işlem aşamaları ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) bildirimini içeren bilgilendirme formunu imzalar.

Müşteri sistemin kendisine gönderdiği SMS-OTP şifresini sisteme girerek işleme başlama onayı verir.

Müşteri altınlarını hangi bankaya yatıracağını bildirir. Banka tarafından gönderilen SMS şifresini sisteme girer.

Müşteri altınlarını ADN yetkilisine teslim eder ve kamera kaydı önünde altınların ekspertizi gerçekleştirilir.

Müşteri yapılan tüm işlemleri çift ekranlı PC POS cihazı üzerinden adım adım takip eder. Ekspertizi yapılan altınlar kamera önünde poşetlenir.

Müşteri kendisine gönderilen, hesap bilgisi ve aktarılacak gram bilgisini de içeren banka transfer onay SMS -OTP şifresini sisteme girer.

Müşteriye banka tarafından da işlemin tamamlandığına dair bir bilgilendirme SMS gönderilir.

Müşteri sistemin ürettiği teslim tesellüm formunu imzalar ve bir nüshasını kendine alır.

KAD-SİS dahilindeki tüm kuyumcuların yapacakları bu işlemlerde kullanılacak olan bütün donanımlar; PC-POS, Yazıcı, Kamera, İşlem Matı İstanbul Altın Rafinerisi olarak tarafımızca temin edilmekte ve kurulumu yapılmaktadır. Yukarıda işlem adımlarında da anlatıldığı gibi özel yazılım ve donanımları sayesinde tamamen kapalı devre sistem içerisinde her adımda müşteri onay kodları ile ilerleyen süreç, işleyişten de anlaşılacağı üzere üst düzey güvenlik ile gerçekleşiyor. Tüm bu adımlar sayesinde yatırımcı açısından oldukça güvenli bir sistem kurmuş durumdayız" dedi.

"Vatandaşın, bankaya teslim ettiği altını, 24 ayar gramaltın olarak geri alabilmesi için gerekli sistem tamamlanmak üzere"

KAD-SİS'in ekonomiye olan katkısını doğru ve şeffaf bir biçimde yönetebilmek adına halkın ihtiyaç ve beklentilerine karşılık verebilmenin çok elzem olduğuna vurgu yapan Esen, vatandaşa süreç ne kadar hızlı ve iyi anlatılırsa o kadar iyi sonuç alacaklarının farkında olduklarını belirtti. Bu konuda çok fazla geri bildirme sahip olduklarını, nihai tüketicilerle yüz yüze geldiklerini ifade ederek halkın en önemsediği noktalardan birisinin fiziki altın teslimi konusu olduğunu söyledi. Esen, "Bizler gerekli sistemi önerdik ve bu sistemi geliştirmek üzere, devletin ilgili kurum ve kuruluşları, kamu bankaları, özel bankalar, kuyumcular ile bir araya geldik ve vatandaşa bu sistemi sunmak için çalıştık. Sonunda ortak bir karara varılan yapının detaylarının kısa zaman içinde oturtularak uygulamaya geçmesi hedefleniyor" diye bilgi verdi.

Esen, yastık altındaki altının ekonomiye kazandırılması sürecinin istenen başarıya ulaşması için mutlak şartın halkın güveninin sağlanması, sürecin halka en anlaşılır en açık haliyle anlatılması, yapılan veya yapılacak yanlış uygulamalarla halkın güveninin sarsılmaması olduğunu söyledi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi