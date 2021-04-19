İstanbul'a çamur yağdı, sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı
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İstanbul'a çamur yağdı, sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı

İstanbul'a çamur yağdı, sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı
Demirören Haber Ajansı / Ozan URAL - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle çamur yağışı bu gece de devam etti.

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İSTANBUL'da Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle çamur yağışı bu gece de devam etti. Sabah araçlarını çamurla kaplı olduğunu gören vatandaşlar, oto yıkamacılara giderek araçlarını yıkattı. Alınan bilgiye göre yağışların Çarşamba gününe kadar devam edeceği öğrenildi. Otomobilini yıkatmaya gelen Yüksel Kaya, "Akşam çamur yağmış üzerine. Temizletelim, dedik. Camlar baya tozlanmış" dedi. 

 


- İstanbul
İstanbul'a çamur yağdı, sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı
İstanbul'a çamur yağdı, sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı
İstanbul'a çamur yağdı, sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı
İstanbul'a çamur yağdı, sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı
İstanbul'a çamur yağdı, sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı
İstanbul'a çamur yağdı, sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ozan URAL

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