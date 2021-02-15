İstanbul'a 400 bekçi alımı için yapılan yazılı sınavın sonuçları açıklandı
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İstanbul'a 400 bekçi alımı için yapılan yazılı sınavın sonuçları açıklandı

15.02.2021 17:53 | Son Güncelleme: 15.02.2021 17:58
İstanbul'a 400 bekçi alımı için yapılan yazılı sınavın sonuçları açıklandı

İstanbul'da görev yapacak 400 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı için yapılan yazılı sınavın sonuçları belli oldu.

İstanbul'da görev yapacak 400 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı için yapılan yazılı sınavın sonuçları belli oldu.

Polis Akademisinden yapılan açıklamada, 20 Ocak'ta yapılan 2020/1. dönem çarşı ve mahalle bekçiliği yazılı sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

Adaylar sınav sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) resmi internet sitesi "www.meb.gov.tr" ya da MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "https://odsgm.meb.gov.tr" adresleri üzerinden ulaşabilecek.

Adayların sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini 17 Şubat Çarşamba saat 17.00'ye kadar şahsen veya faks ile Polis Akademisi Başkanlığına ulaştırabilecek. İtirazlara ilişkin değerlendirme sonuçları 24 Şubat Çarşamba adayların dilekçelerinde belirtecekleri irtibat numaralarına bildirilecek.

Adaylar, itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile 30 lira itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklar.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C kimlik numarası, adı, soyadı, imzası, iletişim bilgileri, banka dekontu/ATM işlem fişi olmayan dilekçe ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacak.

Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacak.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar için ilerleyen tarihlerde gerekli duyurular yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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