İsrail ve BAE'nin "gizli İran toplantıları yaptığı" iddiası

15.08.2019 18:37

NEW İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), ABD aracılığıyla, tehdit olarak gördükleri İran konusunda gizli toplantılar yaptığı iddia edildi.

Wall Street Journal gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, İsrail ve BAE'den yetkililer, "artan İran tehdidine karşı bilgi paylaşımı ve koordinasyon" için gizli toplantılar yürüttü.

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook tarafından düzenlenen toplantıların ilkinin ilkbaharda, ikincisinin ise kısa süre önce düzenlendiği belirtildi.

ABD'li yetkililer, İsrail ve BAE arasındaki görüşmelerin İran ile ilişkilerde diplomatik, askeri ve istihbarat alanındaki iş birliğini artırma amaçlı olduğunu ifade etti.

İsrail'in, Arap ülkeleri arasında özellikle İsrail-Filistin sorunu konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle yalnızca Mısır ve Ürdün ile diplomatik ilişkileri bulunuyor.

Kaynak: AA