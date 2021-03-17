İsrail, Şam'ı vurdu
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İsrail, Şam'ı vurdu

17.03.2021 10:42 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:49

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da füze saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da füze saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail, gece saatlerinde kontrolündeki Golan Tepeleri'nden Suriye'nin başkenti Şam'a yönelik bir füze saldırısı düzenledi. Saldırıda ölü veya yaralıya ilişkin bilgi verilmezken bölgede büyük bir patlama sesi duyuldu. Patlama seslerinden sonra art arda küçük patlamaların olduğu da aktarıldı.

Suriye basını, atılan füze Suriye Hava Savunma sistemi tarafından imha edildiğini açıkladı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise, İsrail'in İran müttefikine ait 2 mühimmat deposunu hedef aldığını kaydetti.

(Muhammed Rabah/İHA)

İsrail, Şam'ı vurdu
İsrail, Şam'ı vurdu
İsrail, Şam'ı vurdu
İsrail, Şam'ı vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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