İsrail, nisanda Kovid-19 önlemlerinin tamamını kaldırmayı planlıyor
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İsrail, nisanda Kovid-19 önlemlerinin tamamını kaldırmayı planlıyor

24.02.2021 21:29 | Son Güncelleme: 24.02.2021 21:32
İsrail, nisanda Kovid-19 önlemlerinin tamamını kaldırmayı planlıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, nisanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin tamamını kaldırıp ülkeyi normale döndürmeyi umut ettiklerini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, nisanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin tamamını kaldırıp ülkeyi normale döndürmeyi umut ettiklerini söyledi.

Netanyahu, Sağlık Bakanı Yuli Edelstein ile düzenlediği ortak basın toplantısında Kovid-19 salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede 16 yaş üstü 1 milyondan fazla kişinin Kovid-19 aşısı olmadığını dile getiren Netanyahu, "Tüm dünyada insanlar aşı bekliyor ancak İsrail'de aşı insanları bekliyor. Bunu değiştirmemiz gerek." ifadesini kullandı.

İsrail'in başka ülkelere de aşı gönderdiği yönündeki haberleri de doğrulayan Netanyahu, "Tek bir İsrail vatandaşını aşıdan mahrum etmeyen sembolik sayıda aşı gönderdik, karşılığında ise çok şey aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu, aşı gönderilen ülkelerden karşılık olarak aldıklarına ilişkin ise bilgi vermedi.

İsrail'deki 16 yaş üstü kişilerin tamamının aşılanmasını mart sonunda tamamlamayı hedeflediklerini belirten Netanyahu, nisanda da ülkeyi normale döndürmeyi planladıklarını ifade etti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Tel Aviv yönetimi, aralarında Filistin, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, İtalya, Çekya, Macaristan'ın da aralarında bulunduğu 15'ten fazla ülkeye Kovid-19 aşı göndermeyi planlıyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de 4 milyon 537 bin 244 kişiye aşının ilk dozu, 3 milyon 146 bin 509 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Ülkede virüs nedeniyle bugüne kadar 5 bin 648 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı 761 bini aştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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