İsrail güçleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi yaraladı
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İsrail güçleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi yaraladı

08.01.2021 13:55 | Son Güncelleme: 08.01.2021 13:58
İsrail güçleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi yaraladı

İşgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek isteyen göstericilere müdahale eden İsrail güçleri, 5 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladı, çok sayıda kişi de atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek isteyen göstericilere müdahale eden İsrail güçleri, 5 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladı, çok sayıda kişi de atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Filistinliler, Ramallah kentine bağlı Deyr Cerir beldesi kırsalındaki fanatik Yahudi yerleşimcilerin bölgeye yerleşme girişimlerine tepki amacıyla gösteri düzenlemek istedi.

Bölgede bulunan İsrail güçleri, Filistinlileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin 5 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladığını, çok sayıda kişinin de atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini belirtti.

Yaralıların bölgedeki Filistinli sağlık ekiplerince tedavi edildiği aktarılırken, İsrail güçlerinin göz yaşartıcı gaz atmak için insansız hava araçlarını da kullandığı kaydedildi.

Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinlilere ait topraklar üzerine çadır veya barakadan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri kurarak bu bölgelere yerleşmeye çalışıyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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